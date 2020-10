Shakira ha notato che Rosé delle Blackpink si è esibita sulla sua celebre Waka Waka durante una recente apparizione in un programma tv e le ha fatto i complimenti per la riuscita performance. Si tratta del brano che Shakira aveva pubblicato più di dieci anni fa in qualità di inno dei mondiali di calcio in Sudafrica.

“Oh wow! Ho adorato vederti fare questo! Super carino! Grazie Rosé. Ps. Amo i tuoi capelli!, ha scritto l’artista colombiana, condividendo il video in cui la ragazza delle Blackpink si esibisce in modo piuttosto comico ma comunque impeccabile.

ROSÉ COVERING SHAKIRA YUP pic.twitter.com/3uIAnfzN4P — rosé loops (@rosielooped) October 17, 2020

Oh wow! I loved seing you do that! super cute! Thanks Rosé – @ygofficialblink

Ps. Love your hair! 🦄 https://t.co/y2Xb5bEGCz — Shakira (@shakira) October 17, 2020

Il 14 ottobre è arrivato in streaming sulla nota piattaforma Netflix Blackpink: Light up in the sky, il primo documentario dedicato alla band sudcoreana. Il documentario racconta la vita delle giovani artiste prima che formassero la band e i lunghi anni della loro formazione. Un periodo intenso che è costato molti sacrifici ma che le ha portate a formare uno dei gruppi femminili più apprezzati al mondo. Nel film emerge, infatti, tutta la preparazione che è stata necessaria affinché Rosé e le altre fossero quello che sono oggi.

Il film è arrivato a pochissimi giorni dalla pubblicazione del primo vero disco delle Blackpink. Il 2 ottobre scorso è infatti arrivato The Album, il progetto discografico di debutto delle ragazze trainato dai singoli How you like that e Ice Cream. Cliccando qui, a proposito, potete leggere tutti i testi e le traduzioni delle canzoni dell’album!