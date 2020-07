Billie Eilish: my future è il nuovo singolo, ecco l’anteprima!

Le pop star ormai hanno deciso di darci sono 24 ore di anticipo prima di donarci nuova musica. Dopo Taylor Swift, anche Billie Eilish ha deciso di regalarci un singolo a sorpresa.

Come ha annunciato la cantante sul suo profilo Instagram, sta infatti per arrivare il brano dal titolo my future. I fan sono emozionatissimi e anche la stessa Billie di rilasciare nuova musica. Questo periodo di social distancing sembra aver ispirato molto gli artisti che stanno deliziando i loro supporters con nuova musica e tante iniziative.





Ecco l’anteprima di my future di Billie Eilish

Non solo abbiamo una piccola anticipazione delle sonorità ma anche del testo. Ecco cosa dice:

“Can’t you hear me? I’m not coming home / Do you understand? / I’ve changed my plans,” (Riesci a sentirmi? Non tornerò a casa / Capisci? / Ho cambiato i miei piani”.

Visualizza questo post su Instagram 🙈🙈🙈tomorrow Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish) in data: 29 Lug 2020 alle ore 11:45 PDT

Ultimi progetti della cantante

Tra le attività più recenti ha in atto una collaborazione con il brand low cost Uniqlo con il quale ha firmato una collezione di abbigliamento. La collezione che comprende magliette per uomo, donna e bambino e altrettanti accessori, è disponibile anche in Italia. La potete trovare nel sito ufficiale dell’azienda o nell’unico flagship store a Milano, in Piazza Cordusio (QUI per saperne di più).