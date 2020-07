Taylor Swift rilascia una nuova versione di Cardigan

Taylor Swift ha da poco pubblicato a sorpresa il suo ottavo lavoro, Folklore. La cantante di Cardigan, primo singolo della nuova era, ha spiegato con una lettera dedicata ai fan il significato di questo e degli altri brani contenuti nel disco.

Cardigan, August e Betty, in particolare, sono tre tracce che parlano di un amore adolescenziale vissuto da personaggi fittizi.

Niente che possa essere ricondotto a esperienze realmente vissute dalla cantante, dunque, se non in minima parte. Taylor ha infatti chiarito che quei racconti tradotti in musica sono ispirati anche e soprattutto a persone immaginarie o che ha conosciuto solo marginalmente.

Nonostante ciò, i fan hanno ipotizzato che dietro Cardigan possa esserci un reale riferimento a Harry Styles con cui la cantante ha avuto una storia breve ma sofferta diversi anni fa. A suggerirlo sembrano essere le forti analogie tra il video del brano e Falling dell’artista britannico.

La scorsa notte, la musicista trentenne ha sorpreso di nuovo i fan con una nuova versione del primo singolo, che si intitola Cabin in the Candlelight, e ha appena rivelato che il brano sarà disponibile per il download per 24 ore, fino alla mezzanotte del 30 luglio.

Taylor ha rilasciato anche un video musicale che include delle immagini dietro le quinte del photo shoot dell’album. Qui puoi guardare il video originale della canzone. Sotto, invece, la nuova clip appena pubblicata dalla cantante statunitense.





Taylor Swift - cardigan “cabin in candlelight” version (Official Video)

Watch this video on YouTube