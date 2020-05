Il 25 maggio arriverà negli store online e poi dal 29 anche nello store di Milano, la nuova collezione di Uniqlo firmata Billie Eilish x Takashi Murakami.

Come è nata la collaborazione

Billie e Murakami sono diventati amici dopo essersi scambiati messaggi su Instagram. I due hanno creato insieme il video musicale della canzone You Should See Me in a Crown, in cui Murakami ha “disegnato” le idee di Billie con il suo inimitabile stile. Il video ha ottenuto più di 68 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Caratteristica principale della Collezione UT sono le grafiche che mixano il simbolo della cantante, il Blohsh, e gli iconici fiori di Murakami. I design includono anche un collage delle foto di Eilish, uno schizzo preso dal suo video musicale e un logo UT realizzato dalla stessa artista.

Dove acquistare la nuova collezione di Billie Eilish e prezzi

La stessa Billie ha creato il design delle grafiche, che caraterizzano T-shirt e cappelli sportive con il logo originale

UT-Billie Eilish. Come vi anticipavamo la collezione sarà disponibile dal 25 maggio sullo store ufficiale del brand Uniqlo.

I prezzi sono molto abbordabili e vanno a partire dai 14 euro circa per le t-shirt per adulti, circa 9 euro per quelle per bambini. La collezione si compone, infatti di t-shirt per donna, uomo e bambino oltre a una varietà i accessori unisex.