MTV VMAs 2020: Ariana Grande canterà Rain on me con Lady Gaga!

La notizia che gli arianators attendevano è finalmente arrivata! Ai prossimi MTV VMAs 2020, in programma il 30 agosto a New York, ci sarà anche la nostra adorata Ariana Grande!

Proprio così! Ariana Grande sarà una dei performer confermati ai MTV VMAs 2020 e non sarà da sola! Come d’altra parte ci aspettavamo, l’artista di Boca Raton sarà affiancata da Lady Gaga! Esatto! Le due artiste si esibiranno al grande evento presentando per la prima volta dal vivo il loro singolo Rain on me!

Rain on me, come saprete, è il secondo singolo estratto da Chromatica, l’ultimo disco di Lady Gaga pubblicato a maggio. Il brano è uno dei pezzi tormentoni di questa estate ed è fra i pezzi che hanno ottenuto il maggior numero di nomination ai VMAS.

Grazie a Rain on me, infatti, Lady Gaga e Ariana Grande hanno ottenuto ben nomination, fra quella più prestigiosa, per Best video of the year. Il 30 agosto Ari e Gaga se la dovranno giocare con competitor del calibro di Billie Eilish, Eminem, Taylor Swift e The Weeknd. Rain on me, inoltre, compete nella categoria Miglior canzone dell’anno.

Qui sotto potete recuperare il video ufficiale di Rain on me di Lady Gaga e Ariana Grande!

Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me (Official Music Video)

MTV VMAs 2020: tutto quello che c’è da sapere

Causa Covid-19, l’evento si svolgerà in modo un po’ diverso dal solito. Ufficialmente la location scelta per ospitare i VMAs di quest’anno è il Barclays Center. In realtà gli artisti si esibiranno in alcuni luoghi simbolo sparsi per la Grande Mela.

La diretta dell’evento, come sempre, sarà trasmessa da MTV Italia intorno alle ore 1 di notte circa (secondo il fuso italiano). Per scoprire come seguire i MTV VMAs 2020 in streaming vi invitiamo a cliccare qui!