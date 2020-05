Green Day: cancellato il concerto a Milano (info e rimborsi)

Il concerto dei Green Day a Milano è stato ufficialmente cancellato. Dopo la pubblicazione sulla GU del DL n.33 del

16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 ,vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, lo show previsto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano il 10 Giugno 2020 non si farà.

A comunicarlo è la stessa Live Nation che ha annunciato che il concerto non si farà. Annullato anche quello al Firenze Rocks previsto per il 12 giugno dato che l’intera manifestazione è stata cancellata (seguiranno aggiornamenti).

A ogni modo l’organizzazione sta valutando insieme alla band la possibilità di rischedulare il tour per il prossimo anno, portando la band in Italia nel 2021.

Come ottenere i voucher per il concerto dei Green Day

Per permettere a coloro che hanno acquistato il biglietto per il concerto 2020 di assicurarsi l’ingresso per il nuovo concerto nel 2021, i biglietti rimarranno validi.

Chi desiderasse, in ogni caso, avere il rimborso, avrà la facoltà di richiedere un voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita entro il 18 giugno 2020.

Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher, visitare le pagine:

Ticketmaster Italia : https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus-

: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus- Ticketone : https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/ Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher?

Il messaggio della band all’Italia

La band aveva mandato un messaggio al Bel Paese all’inizio della pandemia: “Rimani forte” ha scritto sul suo profilo Instagram. I GD si aggiungono alla lista di vari artisti che hanno mandato il loro messaggio all’Italia tra cui Selena Gomez, Ariana Grande, Camila Cabello, Justin Bieber, Bella Hadid e tantissimi altri internazionali e non (QUI per saperne di più).