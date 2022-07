Billie Eilish: audio, testo e traduzione di The 30th, la nuova canzone

Billie Eilish ha pubblicato due nuove canzoni acustiche, intitolate TV e The 30th e incluse in un EP chiamato Guitar Songs che arriva dopo quasi un anno esatto dall’album Happier than ever.

Su Instagram, la cantante ha annunciato:

Una piccola sorpresa per voi… DUE NUOVI PEZZI!!! TV e The 30th!!! Queste canzoni significano così tanto per me. Sono così felice che siano vostre. Guitar Songs È DISPONIBILE ORA!!!. Mio fratello Finneas ed io volevamo pubblicare questi brani appena possibile. Quindi eccoli a vostra disposizione, finalmente! Cantare per la prima volta TV in tour è stata un’esperienza incredibile per noi. Abbiamo registrato l’audio della prima sera in cui l’abbiamo cantata a Manchester e l’abbiamo inserito nel brano. Mi viene la pelle d’oca ogni volta che sento la canzone. Spero amerete questi brani e grazie per permetterci di condividere la nostra musica con voi.

Ascolta qui la nuova canzone di Billie:

Testo The 30th Billie Eilish

Sometimes you look the same

Just like you did before the accident

When you’re staring into space

It’s hard to believe you don’t remember it

Woke up in the ambulance

You pieced it all together on the drive

I know you don’t remember calling me

But I told you even then you looked so pretty

In a hospital bed

I remember you said you were scared

And so was I

In a standstill on the 5

Thought it was unusual, the early traffic

Usually I don’t panic

I just wanted to be on time

When I saw the ambulances on the shoulder

I didn’t even think of pulling over

I pieced it all together late that night

And I know you don’t remember calling me

But I told you even then you looked so pretty

In a hospital bed

I remember you said you were scared

And so was I

What if it happened to you on a different day?

On a bridge where there wasn’t a rail in the way?

Or a neighborhood street where the little kids play?

Or the Angeles Crest in the snow or the rain?

What if you weren’t alone? There were kids in the car

What if you were remote? No one knows where you are

If you changed anything, would you not have survived?

You’re alive, you’re alive, you’re alive

And I know you don’t remember calling me

But I told you even then you looked so pretty

In your hospital bed

I remember you said you were scared

And so am I

Traduzione The 30th Billie Eilish

A volte hai lo stesso aspetto

Proprio come eri prima dell’incidente

Quando guardi nel vuoto

È difficile credere che tu non lo ricordi

Mi sono svegliata in ambulanza

Hai messo tutto insieme nel drive

So che non ricordi di avermi chiamato

Ma te l’avevo già detto che eri così carino

In un letto d’ospedale

Ricordo che hai detto che avevi paura

E anche io

Fermo sul 5

Pensavo fosse insolito, il traffico iniziale

Di solito non vado nel panico

Volevo solo essere puntuale

Quando ho visto le ambulanze dietro di me

Non ho nemmeno pensato di accostare

Ho messo tutto insieme a tarda notte

E so che non ricordi di avermi chiamato

Ma te l’avevo già detto che eri così carino

In un letto d’ospedale

Ricordo che hai detto che avevi paura

E anche io

E se ti fosse successo in un altro giorno?

Su un ponte dove non c’era una ringhiera?

O una strada di quartiere dove giocano i bambini?

O l’Angeles Crest sotto la neve o la pioggia?

E se non fossi stato solo? Se ci fossero stati dei bambini in macchina

E se fossi stato a distanza? Nessuno saprebbe dove sei

Se avessi cambiato qualcosa, non saresti sopravvissuto?

Sei vivo, sei vivo, sei vivo

E so che non ricordi di avermi chiamato

Ma te l’avevo già detto che eri così carino

Nel tuo letto d’ospedale

Ricordo che hai detto che eri spaventato

E lo sono anch’io

