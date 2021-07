Generazione 56k 2 ci sarà? Ecco quello che sappiamo

Ci sarà Generazione 56k 2? Ecco cosa abbiamo scoperto sul futuro della serie Netflix!

Dal 1° Luglio è disponibile su Netflix Generazione 56k, quella che secondo noi è la serie italiana più bella prodotta dalla piattaforma streaming. La serie è prodotta da Cattleya e realizzata in collaborazione con The Jackal e racconta in 8 episodi una generazione di 30enni, con un continuo ponte temporale tra gli anni Novanta e i giorni nostri, in un costante flashback tra l’infanzia dei protagonisti e la loro vita oggi. Anni di grandi cambiamenti in cui le relazioni umane, l’amicizia e l’amore rimangono le uniche, vere costanti.

Ci sarà Generazione 56K 2?

Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, è stato chiesto al creatore e lo sceneggiatore della serie, Francesco Ebbasta e Davide Orsini, se hanno pensato il progetto come mini serie o se c’è in programma di andare avanti con una seconda stagione: “Nessuna storia è autoconclusiva. Se c’è il team e la voglia di andare avanti, lo faremo sicuramente. E’ una serie con potenzialità infinita di racconto” hanno chiarito.

Cosa potrebbe succedere nella seconda stagione:

Attenzione, questo paragrafo contiene SPOILER sulla prima stagione!

In Generazione 56K 2 sicuramente sarebbe interessante vedere come andrà avanti la storia d’amore, a distanza, tra Daniel e Matilda (Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli), e soprattutto come la ragazza vivrà la sua nuova vita a Parigi e come questo influenzerà la loro relazione. La cosa a mio avviso più interessante, però, sarebbe dare maggiore spazio alle storie del gruppo di amici, solo abbozzate nella prima stagione.

Abbiamo visto Lu (Gianluca Fru) sentire un’alchimia con una ragazza, Simona, conosciuta per la prima volta IRL e non solo virtualmente e potrebbe essere curioso vederlo abbattere le mura che ha costruito intorno al suo cuore. Sandro (Facio Balsamo) e la sua moglie hanno deciso di non avere un bambino, per ora, ma potrebbero cambiare idea? Come evolverà la loro relazione?

Un altro personaggio che ci piacerebbe vedere approfondito in Generazione 56K 2 è quello di Ines (Claudia Tranchese). Nella prima stagione il suo ruolo è stato solo quello di perenne spalla emotiva per Matilda, ma ci piacerebbe entrare nel suo matrimonio felice e conoscerla meglio.

Alla fine della prima stagione, inoltre, i protagonisti hanno rotto la bottiglia dei segreti del bar di Procida, la quale potrebbe nascondere altre rivelazioni inaspettate.