Taylor Swift annuncia l’arrivo di Red (Taylor’s Version) e All Too Well di 10 minuti

Red (Taylor’s Version) sta per arrivare: Swifties siamo psicologicamente pronti per la versione di 10 minuti di All Too Well?! A sorpresa Taylor Swift ha annunciato che il secondo disco ri-registrato ad essere pubblicato sarà il suo celeberrimo breakup album: Red (Taylor’s Version). I fan della cantante americana attendevano da giorni un annuncio, ma tutte le previsioni puntavano sulla conferma dell’arrivo di una nuova versione del suo album più pop, ovvero 1989, ed invece Tay Tay ci ha sorpreso ancora una volta.

Ecco l’annuncio dell’arrivo di Red (Taylor’s Version):

“Ho sempre detto che il mondo è un luogo diverso per coloro che hanno il cuore spezzato. Si muove su un asse diverso, ad una velocità diversa. Quelli che hanno il cuore spezzato affrontano migliaia di micro-emozioni al giorno per riuscire ad affrontare la giornata senza alzare il telefono per sentire una vecchia voce familiare. Nella valle dei cuori infranti, momenti di forza, indipendenza, e diabolica ribellione sono intricatamente intrecciati con il lutto, paralizzati in modo vulnerabile e senza speranza. Immaginare il tuo futuro potrebbe portarti a fare un viaggio nel passato. Questo è tutto quello che c’è da dire, che il mio prossimo disco ri-registrato sarà Red. Sia per la musica che le parole, Red rappresenta una persona con il cuore spezzato. Era confuso, un mosaico spezzato di sentimenti che in qualche modo alla fine combaciavano tutti. Felice, libero, confuso, solitario, devastato, euforico, ribelle e torturato dei ricordi del passato. Come per provare pezzi di una nuova vita, sono andata in studio e ho sperimentato con diversi sound e collaboratori. E non sono certa se sia stato l’immergere i miei pensieri in questo disco, sentire migliaia delle vostre voci cantare le canzoni con una solidarietà appassionata e semplicemente era il momento, ma qualcosa ha portato alla guarigione nel tempo. A volte hai bisogno di parlare (più e più e più volte) perché sia davvero…. finita. Come un amica che ti chiama nel bel mezzo della notte per parlare per ore dei vostri ex, non riuscivo a smettere di scrivere. Sarà la prima volta che sentirete le 30 canzoni che avrebbero dovuto comporre Red, e hey, una di loro è di 10 minuti. Red (Taylor’s Version) uscirà il 19 Novembre”.

Cosa sappiamo del disco:

La versione precedente del disco è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Questo significa che in Red (Taylor’s Version) ci saranno 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui immaginiamo anche la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well, che per molto (me inclusiva) è la canzone più bella mia scritta dalla cantautrice.

Possiamo immaginare che, come è stato per Fearless (Taylor’s Version), anche le tracce inedite della nuova versione di Red avranno dei collaboratori speciali, tra cui si ipotizza Olivia Rodrigo. Oltre ad essere una grande fan di Taylor, la cantante di Drivers License ha anche indossato lo stesso anello che Tay indossa nella cover del disco.

Immaginiamo anche che torneranno coloro che hanno duettato con Taylor Swift nella versione originale del disco, quindi Ed Sheeran per Everything Has Changed e Gary Lightbody per The Last Time.

Ecco la tracklist originale di Red (Taylor’s Version):

State of Grace

Red

Treacherous

I Knew You Were Trouble

All Too Well

22

I Almost Do

We Are Never Ever Getting Back Together

Stay Stay Stay

The Last Time (feat. Gary Lightbody)

Holy Ground

Sad Beautiful Tragic

The Lucky One

Everything Has Changed (feat. Ed Sheeran)

Starlight

Begin Again

Tracce bonus nell’edizione deluxe

The Moment I Knew

Come Back… Be Here

Girl at Home

Treacherous (Original Demo)

Red (Original Demo)

State of Grace (Acoustic Version)

Canzoni inedite:

Canzone inedita 1

Canzone inedita 2

Canzone inedita 3

Canzone inedita 4

Canzone inedita 5

Canzone inedita 6

Canzone inedita 7

Canzone inedita 8