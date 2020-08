Taylor Swift e Joe Alwyn stanno pensando di avere un bambino?

Taylor Swift e Joe Alwyn si stanno preparando per espandere la loro famiglia? Secondo Us Weekly, di recente le due star hanno pensato molto al loro futuro insieme e un bambino ne fa sicuramente parte. Ecco cosa ha riportato una fonte.

Taylor e Joe hanno discusso di bambini. Taylor è molto entusiasta di questo capitolo della sua vita e il bambino arriverà quando il momento sarà quello giusto.

Inoltre, è stato confermato per la prima volta che il cantante e l’attore britannico si frequentano da maggio 2017, ma sono stati sempre piuttosto riservati quando si tratta della loro storia d’amore. Le due star fanno del loro meglio per non essere fotografati insieme e raramente si parlano durante le interviste.

Ecco perché quando Taylor Swift ha parlato della loro relazione durante il suo documentario Netflix, Miss Americana, nel gennaio 2020, i fan sono andati rapidamente in delirio. Sebbene non abbia pronunciato affatto il suo nome durante il film, apparentemente si è aperta sul fatto di essersi innamorata dell’ attore alla fine del 2016, dopo che la sua faida con Kim Kardashian è arrivata al culmine.

Mi sentivo sola, mi sentivo davvero amareggiata. Mi sentivo un po’ come un animale ferita che si scatena. Ho pensato di dover ripristinare tutto. Ho dovuto ricostruire un intero sistema di credenze per la mia salute mentale personale. Mi stavo anche innamorando di qualcuno che aveva una vita meravigliosamente normale ed equilibrata.

Taylor Swift ha anche spiegato perché all’inizio hanno deciso di mantenere segreta la loro relazione. Ecco il motivo:

Abbiamo deciso insieme che volevamo che la nostra relazione fosse privata. Anche se [la mia immagine pubblica nel 2016] era davvero orribile, ero felice. Ma non ero felice nel modo in cui ero stato addestrata per essere felice. Era la felicità senza il contributo di nessun altro. Eravamo solo … felici.