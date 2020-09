Zayn Malik sta per tornare, adesso è ufficiale al cento per cento! Dopo averci tenuto sulle spine con il cambio delle sue foto profilo, l’artista ex One Direction ha confermato oggi il titolo del suo nuovo singolo. Con tanto di breve anteprima!

Better è il titolo del nuovo singolo di Zayn! Ecco quando uscirà!

Pochissimi minuti fa Zayn ha pubblicato sui social una brevissima anteprima di quello che sarà di certo il suo nuovo singolo. L’hashtag #Better ha accompagnato il post, confermando così il titolo del pezzo.

Better di Zayn Malik uscirà dunque su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo venerdì 25 settembre.

Qui sotto potete ascoltare un breve estratto del nuovo singolo di Zayn.

A quanto sembra, l’artista britannico ha intenzione di tornare a quel groove rnb che già avevamo potuto apprezzare nel suo esordio, Mind of Mine.

Zayn, nei giorni scorsi, ci aveva anticipato l’arrivo di nuove belle notizie con un misterioso post pubblicato su Imstagram. L’artista, vi ricordiamo, è proprio in questi giorni in attesa di diventare padre del suo primo figlio. La compagna e modella Gigi Hadid è infatti incinta e, a quanto pare, il loro primogenito dovrebbe arrivare entro la fine del mese di settembre. Nei giorni scorsi, come vi avevamo raccontato qui, il papà di Gigi aveva pubblicato un post dedicato alla figlia che ci aveva fatto ben sperare.

In realtà, a ridimensionare il gossip esploso in realtà per il motivo sbagliato era stata la sorella di Gigi, Bella, rispondendo a dei fan su IG.

Chi lo sa che il primo figlio di Zayn arriverà prima di Better o se si farà aspettare ancora un po’! In ogni caso, noi siamo super felici di poter finalmente ascoltare un nuovo singolo di uno dei nostri artisti “prefe”!