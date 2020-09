Wandavision: Paul Bettany dice che la trama sarà fuori di testa

Paul Bettany, attore britannico conosciuto per il ruolo di Visione nei film sugli Avengers, ha dichiarato recentemente che la trama della nuova serie Wandavision sarà a di poco folle! Non sappiamo ancora i dettagli riguardanti la storia del serial in dirittura d’arrivo su Disney+, tuttavia, da quel poco che si vede nel trailer, sembra che la storia sia ambientata negli anni ’50 (almeno dalle atmosfere). Ricordiamo come Visione sia stato ucciso da Thanos in Avengers Infinity War, ma allora cosa ci fa ancora in circolazione, peraltro in compagnia della sua fidanzata Wanda Maximoff? È possibile che Wandavision sia ambientata in una realtà parallela, forse creata dalla stessa figlia di Magneto. Ricordiamo, del resto, come la mutante sia in grado di alterare lo spazio e il tempo. In poche parole, quello che noi vedremo come Visione (scusate il gioco di parole!) in Wandavision potrebbe essere un pallido simulacro creato dalla mente di Wanda.

DI COSA PARLERÀ WANDAVISION?

Ancora non sappiamo di preciso di cosa parlerà Wandavision. Da quel po’ che è scaturito riguardo la storia, la serie tv legata all’MCU unirà lo stile classico delle sitcom con l’universo Marvel. Wanda e Visione vivranno insieme come una coppia di sposini alla periferia di un’imprecisata metropoli statunitense. A poco a poco si accorgeranno, che probabilmente la loro vita non sia poi così reale…

COSA DOBBIAMO ASPETTARCI DALLA SERIE IN QUESTIONE?

Kevin Smith ha espresso su Twitter il proprio entusiasmo riguardo l’imminente uscita di Wandavision su Disney+. Paul Bettany ha risposto a Smith, affermando come ciò che si è visto nel trailer sia solamente una parte di ciò che Wandavision vuole essere. A giudicare dal trailer, abbiamo l’impressione che la realtà in cui Wanda e Visione vivono sembri un’illusione creata forse per mascherare qualcos’altro. Chi scrive ribadisce come il tutto potrebbe essere una creazione della mente di Wanda per esorcizzare la perdita del suo amato: un’arcadia, un luogo ideale, seppure illusorio, in cui la ragazza possa continuare la sua love story con il suo defunto compagno e chi ha letto House of M sa bene che la nostra Scarlet Witch può farlo. Solo supposizioni le nostre, ovviamente. Non dobbiamo fare altro che attendere la messa in onda di Wandavision su Disney+ per scoprire la verità. Nel frattempo, vi riproponiamo il trailer.

