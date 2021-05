Traduzione testo Build a bitch di Bella Poarch: ecco la prima canzone della tiktoker!

Come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, Bella Poarch è finalmente riuscita a realizzare il suo sogno! Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il suo primo singolo! La canzone con cui Bella dà il via alla sua carriera da cantante si intitola Build a Bitch.

Qui sotto trovate l’incredibile video ufficiale, il testo e la traduzione della canzone di Bella Poarch!

[Chorus] This ain’t Build-A-Bitch (A bitch)You don’t get to pick and chooseDifferent ass and bigger boobsIf my eyes are brown or blueThis ain’t Build-A-Bitch (A bitch)I’m filled with flaws and attitudeSo if you need perfect, I’m not built for you (Yeah) [Verse 1] Bob the Builder broke my heartTold me I need fixingSaid that I’m just nuts and boltsLotta parts were missingCurvy like a cursive fontVirgin and a vixenThat’s the kind of girl he wantsBut he forgot [Chorus] This ain’t Build-A-Bitch (A bitch)You don’t get to pick and chooseDifferent ass and bigger boobsIf my eyes are brown or blueThis ain’t Build-A-Bitch (A bitch)I’m filled with flaws and attitudeSo if you need perfect, I’m not built for you (One, two, three, ooh) [Post-Chorus] La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-laLa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la [Verse 2] Boys are always playing golfLooking for thеir BarbieThey don’t look like Kеn at allHardly have a heartbeatNeed someone who falls apartSo he can play Prince CharmingIf that’s the kind of girl he wantsThen he forgot [Chorus] This ain’t Build-A-Bitch (A bitch)You don’t get to pick and chooseDifferent ass and bigger boobsIf my eyes are brown or blueThis ain’t Build-A-Bitch (A bitch)I’m filled with flaws and attitudeSo if you need perfect, I’m not built for you (One, two, three) [Post-Chorus] La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

questa non è una stronz* fatta e finita

tu non hai la possibilità di scegliere e prendere

un cul* diverso e tett* diverse

se i miei occhi sono blu o castani

questa non è una stronz* fatta e finita

sono piena di difetti e di caratterino

quindi se hai bisogno di una perfetta, non sono fatta per te (yeah)

Bob il costruttore mi ha spezzato il cuore

mi ha detto che avevo bisogno di una sistemata

ha detto sono solo pazza e fuori di testa

molte parti erano mancanti

con le curvie come un font in corsivo

vergina e una volpe

ecco il tipo di ragazze che lui vuole

ma lui si è dimenticato

questa non è una stronz* fatta e finita (una stronz*)

tu non hai la possibilità di scegliere e prendere

un cul* diverso e tett* diverse

se i miei occhi sono blu o castani

questa non è una stronz* fatta e finita (una stronz*=

sono piena di difetti e di caratterino

quindi se hai bisogno di una perfetta, non sono fatta per te (uno, due tre, ooh)

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

i ragazzi giocano sempre a golf

cercando la loro Barbie

non sembrano per nulla Ken

è difficile avere un battito del cuore

ho bisogno di qualcuno che si strugga

così che possa giocare il ruolo del Principe Azzurro

se è il tipo di ragazza che lui vuole

allora si è dimenticato

questa non è una stronz* fatta e finita (una stronz*)

tu non hai la possibilità di scegliere e prendere

un cul* diverso e tett* diverse

se i miei occhi sono blu o castani

questa non è una stronz* fatta e finita (una stronz*=

sono piena di difetti e di caratterino

quindi se hai bisogno di una perfetta, non sono fatta per te (uno, due tre, ooh)

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la