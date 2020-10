Roberta Zacchero, influencer lanciata da Il Collegio, annuncia l’uscita del suo primo libro, intitolato Il peso dell’essere.

Una storia di anoressia e autolesionismo, condizioni vissute in prima persona dall’autrice, come racconta lei stessa via social. Il libro è già disponibile in pre-order sui principali store online al prezzo di 15,10 euro. Ecco la trama di quest’opera:

Il peso dell’essere” è la storia di Sophie. Sophie che odia il suo corpo e che, a un certo punto, della vita vede solo le ombre. Che non vuole più mangiare e prova sollievo solo liberando quel dolore che si porta dentro attraverso le ferite che si autoinfligge. E che anche quando incontra Alex, l’unico che sembra non aver paura del buio che ha dentro, sceglie di abbandonarsi alle tenebre risvegliandosi poi in un letto d’ospedale. E proprio da lì inizia la sua rinascita. Un viaggio lungo centosei giorni in compagnia di ragazzi che come lei sono rimasti schiacciati sotto il peso dell’esistenza. Una strada fatta di alti e bassi, dolore e solidarietà, medici, infermieri e amicizie sincere e soprattutto coraggio, quel coraggio che porterà Sophie a non avere più paura di vivere.





Roberta Zacchero si confessa

Roberta introduce questa notizia premettendo che non si tratta di una biografia ma di un racconto che riflette le sue esperienze. Esperienze che non ha più paura di nascondere ma che possono essere d’aiuto a chi convive con l’ anoressia.