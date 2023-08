Noi anni luce: la nostra intervista al cast direttamente da Giffoni 2023

Noi anni luce è il nuovo film di Tiziano Russo con protagonisti Carolina Sala, Rocco Fasano e Laila Al Habash che approderà nelle sale italiane il prossimo 27 luglio. La pellicola è un teen drama in grado di parlare perfettamente anche agli adulti che, grazie ai suoi toni leggeri ma non superficiali, sviluppa la difficile tematica della malattia che colpisce putroppo troppo presto i giovani. Noi anni luce non parla solo di malattia e di come la notizia e la sofferenza vengono affrontate dalle protagoniste ma regala al suo pubblico un forte messaggio di speranza. Al Giffoni abbiamo avuto l’opportunità di intervistare in esclusiva per voi il cast ed ecco cosa ci hanno raccontato.

Noi anni luce: Rocco Fasano, Carolina Sala e Laila Al Habash per Ginger Generation

Siete fan del genere teen drama? Avete un vostro teen movie preferito? E perchè secondo voi il genere è così forte e amato dai giovani?

Carolina Sala: “Sono cresciuta con John Green e Colpa delle stelle e tutti i film successivi di cui in generale sono sempre stata una grande appassionata ma negli ultimi anni lo sono meno. In generale posso dirvi che il teen drama è sempre stato un genere che riesce a divertirmi. I teen movie sono storie che mi commuovono spesso e Colpa delle stelle per me è stato generazionale. ”

Rocco Fasano: “Secondo me c’è qualcosa di affascinante ed unico nei teen drama ed in particolare nelle vicende che riguardano questa fascia d’eta, questo perchè l’adolescenza è un periodo di vita molto delicato in cui alcune emozioni, sentimenti e rapporti si provano per la prima volta e per questo proprio queste sensazioni hanno un’intensità non paragonabile a tutto ciò che poi segue nella vita. L’adolescenza è una fucina di preparazione per i rapporti che verranno, i rapporti importanti. Per questi motivi il genere teen drama è fonte di fascino per il pubblico e non soltanto per gli adolescenti, che in primis hanno modo di rivedersi, identificarsi e rispecchiarsi nei protagonisti, potendo imparare da loro ed al tempo stesso sentendosi meno soli, ma anche per gli adulti che quelle esperienze le hanno già fatte e sono rimasti scottati o le ricordano con gioia.”

Laila Al Habash: “È un genere che è sempre stato in auge, non solo negli ultimi anni. Io ero davvero tanto in fissa a 12 anni con Il favoloso mondo di Amélie, me lo ricordavo a memoria.”

Cosa avete in comune con i vostri personaggi?

Carolina Sala: “Elsa, il mio personaggio ha sempre i calzini spaiati come me e il motivo è semplice: questo aspetto del mio personaggio è stato preso proprio a piena mani dalle mie abitudini. Mi presentavo sempre a fare le prove costumi con i calzini spaiati, così alla costumista di Noi anni luce è venuto in mente di far riflettere questa abitudine anche su Elsa. Inoltre anche io a 17 ero molto chiusa e respingente, in particolare nel rapporto con mia mamma. Forse lo sono anche adesso e probabilmente mia mamma leggendo queste mie dichiarazioni riderà.”

Rocco Fasano: “Con Edo mi accomuna la consapevolezza forte che lui hai temi molto più grandi di lui. Proprio in questa caratteristica, mio malgrado, mi rispecchio nel mio personaggio.”

Laila Al Habash: “Mila è molto rock and roll ed indipendente come me. Il suo ragazzo le da molto fastidio e lei infatti lo lascia perdere, questa cosa è molto mia.”

La storia di Elsa e Edo ha secondo voi qualche vibes alla Romeo e Giulietta? Perché, secondo voi, la tragedia di Shakespeare riesce ad essere così attuale anche ai giorni nostri?

Carolina Sala: “Credo che la storia d’amore drammatica venga spesso riproposta perchè alla fine rispecchia tutti noi. Penso che quasi tutti prima o poi ci siamo trovati di fronte ad un’amore infelice, magari non così tragico ma sono comunque sentimenti ed emozioni in cui tutti possiamo riconoscerci da sempre. Forse è proprio questo il bello di Romeo e Giulietta.”

Rocco Fasano: “Beh la colpa è da imputare alla genialità di Shakespeare e di geni come lui ce ne sono 1 su miliardo. Quando si ha quel tipo di genialità quello che si scrive resta nei secoli. La storia di Romeo e Giulietta è una storia senza tempo e forse proprio a causa della drammaticità e degli ostacoli che sia la storia d’amore di Romeo e Giulietta che quella di Edo ed Elsa hanno possiamo paragonare le due storie.”