Barbie The Album – Choose Your Fighter di Ava Max: audio, testo e traduzione

Anche Ava Max fa parte dell’ elenco di artisti di Barbie The Album con la canzone Choose Your Fighter, brano originale della cantautrice statunitense.

L’album è accompagnamento musicale dell’attesissimo film evento Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken e distribuito da Warner Bros. Pictures.

Ascolta Choose Your Fighter di Ava Max – Barbie The Album

Testo

You can be a lover or a fighter, whatever you desire

Life is like a runway and you’re the designer

Wings of a butterfly, eyes of a tiger

Whatever you want, baby, choose your fighter

I know this world can be a little

Confusing, no walk in the park

But I can help you solve the riddle

You’re perfect as you are

If you wanna break out of the box

Wanna call all of the shots

If you wanna be sweet over soft

Then, go off

If you wanna go six inch or flat

Wanna wear hot pink on black

Don’t let anybody tell you that you can’t

‘Cause you can

You can bе a lover or a fighter, whatevеr you desire

Life is like a runway and you’re the designer

Wings of a butterfly, eyes of a tiger

Whatever you want, baby, choose your fighter

Choose your fighter

Choose your fighter

A pretty knight in shining diamonds

A beauty queen in camouflage

Is giving thunder or lightning

When you give it all you got

If you wanna break out of the box

Wanna call all of the shots

If you wanna be sweet or be soft

Then, go off

If you wanna go six inch or flat

Wanna wear hot pink on black

Don’t let anybody tell you that you can’t

‘Cause you can

You can be a lover or a fighter, whatever you desire

Life is like a runway and you’re the designer

Wings of a butterfly, eyes of a tiger (Oh, oh, ooh)

Whatever you want, baby, choose your fighter

(Woah, woah)

Choose your fighter

(Ooh)

Choose your fighter

Wings of a butterfly, eyes of a tiger

Whatever you want, baby, choose your fighter

Traduzione

Puoi essere un amante o un combattente, qualunque cosa desideri

La vita è come una passerella e tu sei il designer

Ali di farfalla, occhi di tigre

Qualunque cosa tu voglia, piccola, scegli il tuo combattente

Io so questo mondo può essere un po’

Confuso, niente passeggiata nel parco

Ma posso aiutarti a risolvere l’enigma

Sei perfetto così come sei

Se vuoi uscire dagli schemi

Voglio chiamare tutti i colpi

Se vuoi essere dolce piuttosto che tenero

Quindi, vai via

Se vuoi andare a sei pollici o piatto

Voglio indossare il rosa caldo sul nero

Non permettere a nessuno di dirti che non puoi

Perché puoi

Puoi essere un amante o un combattente, qualunque cosa tu desideri

La vita è come una passerella e tu sei il designer

Ali di farfalla, occhi di tigre

Qualunque cosa tu voglia, piccola, scegli il tuo combattente

Scegli il tuo combattente

Scegli il tuo combattente

Un bel cavaliere in brillanti diamanti

Una reginetta di bellezza in mimetica

Sta dando tuoni o fulmini

Quando dai tutto quello che hai

Se vuoi uscire dagli schemi

Voglio chiamare tutti i colpi

Se vuoi essere dolce o tenero

Quindi, vai via

Se vuoi andare a sei pollici o piatto

Voglio indossare il rosa caldo sul nero

Non permettere a nessuno di dirti che non puoi

Perché puoi

Puoi essere un amante o un combattente, qualunque cosa desideri

La vita è come una passerella e tu sei il designer

Ali di farfalla, occhi di tigre (Oh, oh, ooh)

Qualunque cosa tu voglia, piccola, scegli il tuo combattente

(Woah, woah)

Scegli il tuo combattente

(Ooh)

Scegli il tuo combattente

Ali di farfalla, occhi di tigre

Qualunque cosa tu voglia, piccola, scegli il tuo combattente