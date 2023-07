Wax intervista esclusiva al Giffoni Film Festival 2023: “Per Sanremo 2024 lo scoprirete nel 2024…”

Abbiamo intervistato al Giffoni Film Festival, in esclusiva per voi, Wax di Amici 2023. Il cantante appena uscito dal talent di Maria De Filippi ci ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo il successo avuto nel programma e quali sono i suoi prossimi progetti. Non si è sbilanciato su Sanremo 2024 ma qualcosa bolle in pentola.

Wax ai microfoni di Ginger Generation al Giffoni Film Festival 2023

Tutti abbiamo conosciuto Wax grazie ad Amici. Lo abbiamo apprezzato per la sua trasparenza e la sua genuinità oltre che per la sua simpatia. Ci siamo affezionati a lui ed alla sua musica e non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i suoi prossimi passi nel mondo musicale italiano. Grazie a Giffoni abbiamo avuto l’occasione di intervistarlo per voi. Ecco cosa ci ha raccontato Wax.

Wax, come e quanto è cambiata la tua vita da quando è terminato Amici?

Wax:“Allora la mia vita è cambiata? No e si (ride). No, onestante è cambiata ma sono cambiato anche io e sono riuscito a gestirmi molto. Sono uscito da Amici che sentivo tanto il cambiamento ma dopo un po’ ho capito altre cose. Ho compreso, solo dopo che sono uscito dal programma, molte cose che però ora in un’intervista non riuscirei mai a riassumere.”

Quali sono i tuoi prossimi programmi nel mondo della musica? Hai già qualcosa di pronto che ci farai ascoltare presto?

Wax: “Io ho sempre qualcosa di pronto non tanto perchè questo è il mio lavoro ma quanto più per esigenza. Quando facevo gli store (gli incontri con i fan e i firmacopie del disco), per mia esigenza personale, invece che andare in piscina presso l’hotel in cui alloggiavo preferivo stare in camera con il mio microfono e la mia scheda audio che mi portavo sempre nello zaino da viaggio. Questo zaino era sempre nella mia camera d’hotel e mi consentiva di registrare i miei nuovi brani in maniera costante. Ovviamente non ero proprio un ospite silenzioso e questo ha causato il fatto che diverse volte il vicino mi venisse a rimproverare. Io però registravo lo stesso.”

Sanremo 2024 per te può essere un obbiettivo?

Wax: “Lo vedrete nel 2024.” – Wax non si sbilancia ma ci lascia intuire che possiamo sperare di vedere il cantante tra la lista di Big selezionati da Amadeus per la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Se dovessi scegliere un film e una serie tv che siano in grado di rappresentarti quali sceglieresti?

Wax: “Sono onesto, non guardo molti film o serie tv ma vi direi Quei bravi ragazzi e una serie Stranger Things.“

Siamo a Giffoni un festival in cui sono i giovani ed i giovanissimi i veri protagonisti. Cosa consiglieresti a chi è giovanissimo e desidera intraprendere la tua carriera?

Wax: “Ragazzi andate, lanciatevi! Spingetivi da soli in quello che state facendo! Cercate di trasformare le insicurezze in sicurezze.”