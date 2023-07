Barbie The Album – Barbie Dreams delle Fifty Fifty: audio, testo e traduzione

Anche le Fifty Fifty fanno parte dell’ elenco di artisti di Barbie The Album con la canzone Barbie Dreams, brano originale della girl band k-pop.

L’album è accompagnamento musicale dell’attesissimo film evento Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken e distribuito da Warner Bros. Pictures.

Ascolta Barbie Dreams delle Fifty Fifty – Barbie The Album

Testo

When I close my eyes, it’s a fantasy

Perfect plastic life from a magazine

Then when I wake up, it’s reality (pretty girls)

I can have it all (yeah), live my Barbie dreams (Barbie dreams)

La-di-da-da-da

La-di-da-da-dee

La-di-da-da-da

Live my Barbie dreams

La-di-da-da-da

La-di-da-da-dee (uhum)

La-di-da-da-da

Live my Barbie dreams

Glitter nirvana, mascara on my eyes

Can’t see the drama, under my sequin sky

Pink Primadonna, I’m feeling hot tonight

That pretty state of mind, because I’m with my

Gorgeous, gorgeous, gorgeous girls

Flip phones dipped in diamonds and pearls

Rhinestone, rover, hot pink toaster (ah-ah)

Come take a step into my world, ha-ah (woo)

When I close my eyes, it’s a fantasy

Perfect plastic life from a magazine

Then, when I wake up, it’s reality

I can have it all, live my Barbie dreams

La-di-da-da-da

La-di-da-da-dee

La-di-da-da-da

Live my Barbie dreams

La-di-da-da-da (Barbie dreams, yeah)

La-di-da-da-dee

La-di-da-da-da

Live my Barbie dreams

Ken gonna spend, cuz I’m a ten

Pink Corvette, let’s paint the rims

I give looks and set the trends

We all look good, it’s me and friends

Number one, I feel important

I got flavors, a-assortments

Buy it cuz I can afford it (yeah)

In the mirror I look, I look

Gorgeous, gorgeous, gorgeous girls (gorgeous girls)

Flip phones dipped in diamonds and pearls (diamonds and pearls)

Rhinestone, rover, hot pink toaster, yeah

Come take a step into my world

Uh-huh

Gorgeous, gorgeous girls love (oh, yeah, yeah) Kaliii

When I close my eyes, it’s a fantasy

Perfect plastic life from a magazine (from a magazine)

Then when I wake up, it’s reality (reality)

I can have it all, live my Barbie dreams

Baby girl (I’m gonna live), baby, baby, baby girl, girl (I’m gonna live)

Baby girl, baby (Barbie dreams), baby, baby, Barbie dreams

Baby girl, baby, baby, baby girl, girl (dum, dum)

Baby girl, baby, baby, baby, Barbie dreams

Traduzione

Quando chiudo gli occhi, è una fantasia

Vita di plastica perfetta da una rivista

Poi quando mi sveglio, è la realtà (belle ragazze)

Posso avere tutto (sì), vivere i miei sogni di Barbie (sogni di Barbie)

La-di-da-da-da

La-di-da-da-dee

La-di-da-da-da

Vivi i miei sogni di Barbie

La-di-da-da-da

La-di-da-da-dee (uhum)

La-di-da-da-da

Vivi i miei sogni di Barbie

Glitter nirvana, mascara sui miei occhi

Non riesco a vedere il dramma, sotto il mio cielo di paillettes

Rosa Primadonna, mi sento ho stasera

Quel bel stato d’animo, perché sono con il mio

Bellissime, bellissime, bellissime ragazze

Flip telefoni immersi in diamanti e perle

Strass, rover, tostapane rosa caldo (ah-ah)

Vieni a fare un passo nel mio mondo, ha-ah (woo)

Quando chiudo gli occhi, è una fantasia

Vita di plastica perfetta da una rivista

Poi, quando mi sveglio, è la realtà

Posso avere tutto, vivere i miei sogni di Barbie

La-di-da-da-da

La-di-da-da-dee

La-di-da-da-da

Vivi i miei sogni di Barbie

La-di-da-da-da (Barbie sogna, sì)

La-di-da-da-dee

La-di-da-da-da

Vivi i miei sogni di Barbie

Ken spenderà, perché io sono dieci

Corvette rosa, verniciamo i cerchioni

Do sguardi e stabilisco le tendenze

Stiamo tutti bene, siamo io e i miei amici

Numero uno, mi sento importante

Ho gusti, assortiti

Compralo perché posso permettermelo (sì)

Nello specchio guardo, guardo

Ragazze bellissime, bellissime, bellissime (ragazze bellissime)

Flip telefoni immersi in diamanti e perle (diamanti e perle)

Strass, rover, tostapane rosa caldo, sì

Vieni a fare un passo nel mio mondo

Uh Huh

Le ragazze meravigliose e meravigliose adorano (oh, sì, sì) Kaliii

Quando chiudo gli occhi, è una fantasia

Vita plastica perfetta da una rivista (da una rivista)

Poi quando mi sveglio, è realtà (realtà)

Posso avere tutto, vivere i miei sogni di Barbie

Bambina (vivrò), piccola, piccola, piccola, ragazza (vivrò)

Bambina, piccola (sogni di Barbie), piccola, piccola, sogni di Barbie

Bambina, piccola, piccola, bambina, ragazza (dum, dum)

Bambina, piccola, piccola, piccola, sogni di Barbie