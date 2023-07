Rosa Chemical al Giffoni Film Festival2023: “Trasgressivo” è l’etichetta che mi è stata affibbiata per i titoli”

Rosa Chemical, ospite del Giffoni Film Festival, ha incontrato i ragazzi del festival prima del concerto in piazza, durante il quale ha regalato una serata magica ai presenti. L’artista si è raccontato con la massima trasparenza possibile lanciando messaggi di libertà e sottolineando quanto questi elementi siano indispensabili, come il motto del Giffoni 2023 recita, affinché un creativo possa esprimersi al meglio.

Le parole di Rosa Chemical al pubblico del Giffoni 2023

“Non mi ritengo neanche un rivoluzionario perché quello che ho fatto è stato già fatto tanti anni fa. Forse quello che è stato percepito come nuovo è la naturalezza con la quale ho trattato certi temi, come il sesso e il poliamore. Penso che ognuno debba lottare per la propria libertà” ha dichiarato l’artista.

Un tema scottante sappiamo bene che ai giorni d’oggi è quello del politicamente corretto, in merito proprio a questo argomento ha dichiarato: “Il politicamente corretto non deve snaturare l’essenza di un artista. Ad esempio, a Sanremo ho portato l’essenza di Rosa Chemical, e comunque non mi sono espresso al 100%…“.

Rosa Chemical rispondendo ad una domanda dei Giffoner in merito hai diritti civili ha tenuto a precisare: “Mi è stato affibbiato il ruolo di rivoluzionario gender. Io ho sempre parlato di certi temi perché riguardano il mio modo di pensare. Appoggio in tutto e per tutto la comunità LGBTQ+, anche se non penso di essere un paladino“.