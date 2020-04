Da venerdì 24 aprile è disponibile in tutti gli store digitali Bando remix, una nuova versione del successo della rapper sedicenne spezzina Anna accompagnata da due dei nomi più importanti della scena urban italiana. Si tratta di Madman e Gemitaiz.

Qualche giorno fa, vi ricordiamo, la redazione di Ginger Generation ha avuto la fortuna di intervistare Anna. Cliccando qui, a proposito, potete leggere quello che l’artista ci ha spiegato del significato del misterioso termine “Bando”. Un ulteriore approndimento sul testo della canzone lo potete trovare qui.

Ehi, Anna

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ba ba bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Gli infami tornano in fila

Ho detto alla mamma che mo’ vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei 2000

Vorrei avessi la fame, la mia, per capire le cose

Divido le acque, Mosè

Vi vedo un po’ mosse, situazioni e cose

Dico cose e le faccio, no, non parlo e basta

Tu non hai stoffa, meglio smetti col rap

Oppure i talent, giuro, fanno per te

E per fare ‘sti bands mi divido in tre

3 flow in un minute, cazzo ho fatto frate’

Fate gli zanza e poi passa la sesse e piangete

Meglio vi sedete col pallone in rete

Non rappi di nulla, zia, proprio di niente

Se chiedo in giro dicon che sei demente

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ba ba bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel