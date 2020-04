Amici All Star: ecco le ultime anticipazioni sul cast!

“Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star sarà qualcosa di diverso. Non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio. Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo. Come cambierà la televisione ? Per forza di cose ci sarà una situazione diversa, ci abitueremo anche a vederla diversamente.. Quando hanno tolto il pubblico ad Amici, erano tutti un po’ spaesati. Quel giorno sembrava di andare a fare le prove, ma non è stato peggio. Non è stato meglio ma non è stato peggio, siamo riusciti a farlo lo stesso”.