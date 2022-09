Amici 22: i concorrenti della fase iniziale ( biografia, profilo Instagram, curiosità)

Amici 22 ha preso il via con il primo speciale della domenica, il 18 settembre 2022, giorno in cui c’è stata la consueta formazione della classe.

La classe per ora è composta da 19 allievi, non suddivisi in squadre, motivo per cui indosseranno un’unica divisa azzurra (durante la fase iniziale) e dorata (durante la corsa al serale e nella fase serale).

Come da due anni a questa parte vivranno insieme in una sola casa. Inoltre, non si tratta dei concorrenti definitivi di questa edizione.

Altri aspiranti allievi, infatti, sono pronti a sfidare chi ha ottenuto il banco e potrà sostituirli fino al termine di questa fase del pomeridiano.

Amici 22: la classe della nuova edizione

Aaron (Edoardo), cantautore

18 anni, vive in provincia di Perugia con mamma e papà. Ha sofferto d’ansia ma scrivere canzoni l’ha aiutato a gestirla. Dice di sé: “Nella vita spesso indossiamo delle maschere ma quando sono sul palco voglio essere me stesso e dire la verità”. Qui il suo profilo Instagram.

Asia, ballerina

21 anni, vive in provincia di Padova. Ha studiati per un po’ danza ma poi ha dovuto smettere per ragioni economiche e ha continuato a studiare da sola in cameretta guardando i video su YouTube. Qui il suo profilo Instagram.

Cricca (Giovanni), cantautore

19 anni, vive a Riccione con la famiglia. Ha cominciato a cantare a 6 anni in un coro e poi ha imparato a suonare la chitarra. Dice di sé: “Cantare mi dà tutto e quando lo faccio il resto scompare. Siamo lì, solo io e la mia voce e facciamo quello che ci piace”.Profilo Instagram.

NDG (Nicolò), cantautore

22 anni, vive a Roma con mamma, papà e sorella. Quando ancora frequentava il liceo ha pubblicato una canzone – Panamera – che è diventata virale ed è stata certificata da Fimi Gfk disco d’oro. Dopo quel successo, però, le cose non sono andate come sperava. Ha pensato di abbandonare la musica ma ogni volta che parte una base non resiste. Profilo Instagram.

Gianmarco, ballerino

22 anni, vive in provincia di Roma con i genitori e il fratello. Ha cominciato a ballare di nascosto in casa imitando Michael Jackson e quando la mamma se n’è accorta lo ha iscritto a danza.Profilo Instagram

Mattia, ballerino

18 anni, vive in provincia di Bari con la famiglia. Lo scorso anno ha partecipato ad Amici ma si è dovuto ritirare per infortunio. Da allora, è diventato maggiorenne, si è diplomato e ha preso la patente. Torna ad Amici dopo la promessa, mantenuta, di Raimondo Todaro. Profilo Instagram.

Niveo (Marco), cantautore

18 anni, vive in provincia di Pistoia con mamma, papà e fratello maggiore. Tutte le canzoni che scrive sono dedicate alla stessa ragazza e in ogni brano parla di ciò che vive o che vorrebbe vivere. Ha fatto l’artista di strada e con i soldi raccolti ha comprato una chitarra e il cellulare. Profilo Instagram.

Samuel, ballerino

17 anni, vive con la mamma e il fratello a Palombara Sabina (RM). Ha iniziato a ballare hip hop a 6 anni. Guarda Amici da sempre ed è un sogno che ha sin da bambino. Dice di sé: “Il mio obiettivo non è diventare come gli altri ma essere sempre me stesso”. Profilo Instagram.

Rita, ballerina

21 anni, vive a Camin, piccolo paesino vicino Padova, con i genitori. Solare, sorridente, precisa, puntuale, odia i ritardatari. E’ una ballerina di danza contemporanea ma studia anche altri stili come il classico e il moderno. Dice di sé: “Mi piace la competizione, per me deve vincere sempre chi è più bravo. Amo l’onestà”. Profilo Instagram.

Ludovica, ballerina

20 anni, nata a L’Aquila ma vive a Roma per la danza e per studiare Lingue all’Università. Ha iniziato a ballare a 3 anni perché appena sentiva la musica cominciava a muoversi. Dice di sé: “La danza per me è una necessità, come prendere il caffè dopo pranzo. E’ una medicina per tutto”. Profilo Instagram.

Piccolo G (Giovanni), cantautore

21 anni, vive in provincia di Macerata con mamma, papà, fratello e sorella. Ha la passione per la filosofia. Non ha mai fatto lezioni di canto. Spesso riesce a capire i sentimenti delle persone che ha davanti. Dice di sé: “La passione per la musica mi illumina e mi consuma allo stesso tempo. E’ una conoscenza continua di se stessi”. Profilo Instagram.

Wax (Matteo) , cantautore

20 anni, vive a Milano con i genitori, il fratello e il cane Black. La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta. Profilo Instagram

Andre (Andrea), cantante

23 anni, vive con i genitori in provincia di Lecco. La musica per lui è una valvola di sfogo. Dice di sé: “Sono molto introverso sui sentimenti. Condivido il mio mondo esteriore ma non quello interiore”. Profilo Instagram.

Maddalena, ballerina

17 anni, vive a Genova con la mamma. Studia danza dall’età di 3 anni. Dice di sé: “Sono testardissima. Non ho peli sulla lingua se penso che una cosa non sia giusta. Sono anche molto competitiva, se faccio una cosa non posso arrivare seconda. Io gioco per vincere”. Profilo Instagram.

Megan, ballerina

17 anni, vive a Genova. La mamma, cubana, le ha trasmesso la passione per la danza. Dice di sé: “Ogni volta che ballo è il momento più bello della mia vita. Anche solo a lazione, penso: ‘devo fare questo nella vita’”. Profilo Instagram.

Ramon, ballerino

21 anni, vive a Milano. E’ cresciuto da solo con la sorella maggiore. Determinato, timido a tratti, fragile e schietto. Ha avuto molte esperienza professionali al Teatro alla Scala, agli Arcimboldi, all’Atlanta Ballet, al Kennedy Center, a Losanna e al Metropolitan di New York. Profilo Instagram.

Samu (Samuele), ballerino

18 anni, vive in provincia di Palermo con papà e due fratelli. Per lui ballare è il linguaggio dell’anima. Dice di sé: “Sono empatico e razionale. Non sono competitivo con gli altri ma con me stesso. Nella danza mi piace una competizione costruttiva”. Profilo Instagram.

Federica, cantante

23 anni, vive a Roma con il papà. Fa la parrucchiera. Non ha mai studiato canto. La musica è sempre stata la sua migliore amica e quando canta le sembra di fare la cosa giusta. Ad Amici perché “qui potrei scoprire se davvero posso fare la cantante o no”. Profilo Instagram.

Tommy Dali (Tommaso), cantautore

23 anni, vive a Firenze. La passione per la musica arriva dal papà con cui ha un rapporto speciale. Dice di sé: “Sono testardo e sensibile ma anche tanto competitivo. Voglio sempre vincere e dare il meglio di me”. Profilo Instagram.

I concorrenti ufficiali di Amici 22: curiosità

Alcuni concorrenti sono già noti al pubblico per aver partecipato ad esperienze televisive.

Gianmarco Petrelli (Roma, 1 marzo 2000). Nel 2021 ha tentato di partecipare alla ventunesima edizione, venendo però scartato nella sfida per l’ottenimento del banco di hip-hop, contro Mattias Nigiotti.

(Roma, 1 marzo 2000). Nel 2021 ha tentato di partecipare alla ventunesima edizione, venendo però scartato nella sfida per l’ottenimento del banco di hip-hop, contro Mattias Nigiotti. Maddalena Svevi (Genova, 2004). Ha partecipato alla prima edizione di Pequeños gigantes e successivamente nel corpo di ballo de Il cantante mascherato . Ha inoltre preso parte al videoclip della canzone Perfetta così di AKA 7even.

(Genova, 2004). Ha partecipato alla prima edizione di e successivamente nel corpo di ballo de . Ha inoltre preso parte al videoclip della canzone di AKA 7even. Mattia Zenzola (Bari, 15 gennaio 2004). Nella stagione 2021-2022 ha partecipato alla ventunesima edizione nel team di Raimondo Todaro, ma è stato costretto al ritiro, a seguito di un infortunio.

(Bari, 15 gennaio 2004). Nella stagione 2021-2022 ha partecipato alla ventunesima edizione nel team di Raimondo Todaro, ma è stato costretto al ritiro, a seguito di un infortunio. Megan Ria (2004). Ha partecipato nel corpo di ballo di vari programmi come Big Show – Enrico Papi , Battiti Live e Il cantante mascherato . Ha inoltre preso parte al videoclip della canzone Tribale di Elodie.

(2004). Ha partecipato nel corpo di ballo di vari programmi come , e . Ha inoltre preso parte al videoclip della canzone di Elodie. Samu (Samuele Segreto) (Palermo, 23 luglio 2004). Ha partecipato alla prima edizione di Pequeños gigantes e successivamente ha recitato al cinema e in TV, e ha fatto parte del corpo di ballo della quindicesima e sedicesima edizione del programma.