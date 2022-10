Backstage: la colonna sonora del film di Prime Video

Teatro, musica e danza. Backstage, disponibile su Prime Video dal 13 ottobre, mette in scena tutti gli ingredienti che rendono un musical tale. Nel film di Cosimo Alemà, il quale vanta una lunghissima esperienza come regista di videoclip di grandi artisti italiani, non poteva quindi mancare una bellissima colonna sonora.

La colonna sonora di Backstage combina canzoni inedite, tutte cantante dal giovane cast del film, a grandi classici della musica italiana sempre reinterpretati dai protagonisti. Il risultato è un film dall’anima musicale che guarda al futuro ma consapevole delle proprie radici; in questo basti pensare l’importante ruolo giocato dal Teatro Sistina.

Tra le canzoni più belle che sono state reinterpretate per l’occasione ci sono Fuori dal tempo dei Bluvertigo, Come saprei di Giorgia, Apriti cuore di Lucio Dalla e Parole di Burro di Carmen Consoli. Insieme a queste anche Scende la pioggia, Vacanze romane dei Matia Bazar, Anima di Lucio Dalla e Ron, Una notte speciale di Battiato, oltre a Le storie d’amore di Luca Carboni, In alto mare di Loredana Bertè, Nell’aria c’è di Umberto Tozzi e Quelli che benpensano di Frankie HI-NRG.

Un modo, questo, per far riscoprire il nostro patrimonio musicale grazie a reinterpretazioni in chiave moderna. Tutte le canzoni sono infatti interpretate dai ragazzi del cast: Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale Langer, Matteo Giunchi.

111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni di un nuovo spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma. Hanno talento, determinazione e hanno tutti lo stesso sogno: diventare artisti di successo. Vengono scelti in nove ma l’emozione dura poco perché i ruoli disponibili sono soltanto quattro. Inizia così per loro una settimana di audizioni e prove senza sosta, una settimana per dimostrare al cinico regista James D’Onofrio chi davvero merita di far parte dello show. Canteranno fino a perdere la voce e balleranno fino allo sfinimento. Si sfideranno, saranno rivali, ma anche amici e complici nel percorso che li condurrà alla realizzazione del loro più grande desiderio. Qualunque cosa accadrà, le loro vite cambieranno per sempre.

