Elvis di Sofia Coppola: Jacob Elordi sarà The King nel nuovo film

Sofia Coppola dirigerà un biopic su Elvis Presley in cui The King sarà interpretato da Jacob Elordi. Nei panni di Priscilla vedremo invece Cailee Spaeny. Il film sarà basato sul libro di memorie della stessa Priscilla Presley.

Elvis di Sofia Coppola che cosa sappiamo

Al momento le notizie riguardanti questo progetto non sono molte. Stando a quanto riportato da THR sappiamo però che il film sarà scritto e diretto da Sofia Coppola e prodotto da A24. Una realtà, quest’ultima, che ha saputo distinguersi negli ultimi anni per portare il cinema d’autore al grande pubblico.

Il titolo del progetto è Priscilla e sarà focalizzato sulla relazione del Re del Rock con la donna della sua vita, Priscilla Presley. La sceneggiatura è tratta dallo stesso memoire della donna, Elvis and Me.

Nei panni di Elvis vedremo Jacob Elordi, diventato famoso per la saga di Netflix The Kissing Booth, e Cailee Spaeny in quelli di Priscilla. Inutile dire che per Jacob Elordi sarà molto difficile superare la performance di Austin Butler nel film di Baz Luhrmann.

Le riprese inizieranno a Toronto questo autunno.

Elvis di che cosa parlerà

Priscilla di Sofia Coppola si concentrerà sopratutto sul rapporto tra The King e sua moglie, probabilmente non senza tralasciare le contraddizioni. Quando Elvis incontrò Priscilla per la prima volta, durante il periodo del suo servizio militare in Germania, lui aveva 23 anni e lei 14.

Il ragazzo, folgorato dal carattere e dalla bellezza di Priscilla cominciò un corteggiamento sfrenato che sfociò prima in una convivenza e poi nel matrimonio. Un matrimonio contrassegnato sicuramente dall’amore tra i due ma, in seguito, anche da ripetuti tradimenti e dall’abuso di sostanze stupefacenti da parte di lui. Successivamente Elvis e Priscilla divorziarono.

A seguito della morte di Elvis, Priscilla si è sempre occupata della sua eredità e della sua tenuta Graceland contribuendo a far accrescere il mito di The King nel corso del tempo.

