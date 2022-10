Backstage: chi sono i protagonisti del nuovo film Prime Video

In Backstage, il nuovo film di Prime Video diretto da Cosimo Alemà, nove giovani talentosi sono disposti a tutti pur di salire sul prestigioso palco del Teatro Sistina. Hanno tutti lo stesso sogno ma solo alcuni riusciranno a concretizzarlo.

Backstage il cast del film

Per interpretare i nove protagonisti del film sono stati scelti dei ragazzi alle loro prime esperienze come attori, ma tutti formati nel settore del teatro, della musica o della recitazione.

Nove personalità differenti che riescono a ricalcare e a portare sullo schermo altrettanti personaggi, tutti caratterizzati dalle proprie fragilità ma soprattutto dalla forza dei propri sogni.

Ve li presentiamo.

Giuseppe Futia

Di origine calabrese, Giuseppe ha studiato teatro dove in questi anni si è formato prima di riuscire ad approdare al cinema con Ancora più bello. In Backstage veste i panni di Tommaso.

Beatrice Dellacasa

Beatrice ha debuttato come cantante pop e R&B nel 2020 e vanta all’attivo diversi singoli che è possibile ascoltare sulle principali piattaforme di musica. Backstage, in cui interpreta Gennifer, rappresenta il suo debutto al cinema.

Riccardo Suarez

Classe 2000, Riccardo è figlio d’arte e lavora nel mondo del doppiaggio sin da bambino. Tra i personaggi a cui ha prestato la propria voce ci sono Henry Hart della serie Henry Danger e Steven Universe. Anche per lui Backstage, in cui interpreta Giulio, rappresenta il debutto nel cinema.

Geneme Tonini

Ballerina, musicista, attrice e addirittura nuotatrice. Geneme torna a recitare dopo le esperienze in tv di Nudes e Fosca Innocenti. Prossimamente uscirà anche un altro film che la vedrà protagonista, Autumn Beat. In Backstage interpreta Sara.

Aurora Moroni

Volto noto nel mondo dei videoclip, Aurora ha studiato recitazione e nel corso degli anni ha avuto modo di lavorare sia a film che a serie tv come ad esempio Sara e Marti e Fosca Innocenti. In Backstage ha avuto modo di recitare mettendo a frutto un’altra sua grande passione, la musica: Aurora infatti è sia una musicista (chitarra e clarinetto) che una cantante. Nel film interpreta Andrea.

Ilaria Nestovito

Ilaria è sia un’attrice che una ballerina. Si è formata a lungo in teatro, recitando addirittura al Sistina come il suo personaggio Carmen, ma ha avuto modo di lavorare anche in tv. Backstage rappresenta il suo debutto al cinema.

Gianmarco Galati

Giovane attore che vanta una lunga formazione alle spalle, Gianmarco in questi anni si è fatto le ossa lavorando in teatro, al cinema e in tv. Backstage per lui è un traguardo importante dal momento che con Flavio, interpreta per la prima volta il ruolo di co-protagonista.

Yuri Pascale

Di origine napoletana, Yuri ha la musica nel sangue. Per questo nel suo percorso professionale ha scelto di trovare un equilibrio tra la carriera di musicista, ballerino e attore di musical. In Backstage interpreta il ruolo di Rudy.

Matteo Giunchi

Formatosi tra l’Italia e New York, Matteo è un attore ma anche un regista e sceneggiatore. Un approccio che gli permette di guardare al suo lavoro a tutto tondo. Backstage, dove interpreta Leonardo, è il suo primo lavoro al cinema.

Backstage quando esce

Il film uscirà su Prime Video il 13 ottobre.

La trama del film

111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni di un nuovo spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma. Hanno talento, determinazione e hanno tutti lo stesso sogno: diventare artisti di successo. Vengono scelti in nove ma l’emozione dura poco perché i ruoli disponibili sono soltanto quattro.

Inizia così per loro una settimana di audizioni e prove senza sosta, una settimana per dimostrare al cinico regista James D’Onofrio chi davvero merita di far parte dello show. Canteranno fino a perdere la voce e balleranno fino allo sfinimento. Si sfideranno, saranno rivali, ma anche amici e complici nel percorso che li condurrà alla realizzazione del loro più grande desiderio. Qualunque cosa accadrà, le loro vite cambieranno per sempre.

