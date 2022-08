Road House: cast, anticipazioni, uscita del film Prime Video

Si intitola Road House il nuovo film di Prime Video che vedrà protagonista Jake Gyllenhaal e un nutrito cast di giovani attori tra cui Joaquim de Almeida, Darren Barnet, Kevin Carroll e JD Pardo. Il film sarà una rivisitazione del film del 1989.

Road House uscirà prossimamente in streaming su Prime Video.

Road House cast e trailer

Sebbene non sia stato lanciato ancora alcun trailer del film – le riprese di Road House sono infatti ancora in corso nella Repubblica Domenicana, possiamo già farci un’idea del film grazie alla scelta degli attori che vedremo protagonisti nella pellicola che sarà prodotta da Prime Video.

Nel ruolo del protagonista vedremo Jake Gyllenhaal (The Guilty, Nightcrawler, Brokeback Mountain) nel ruolo che nel film originale, Il duro del Road House, fu di Patrick Swayze.

Insieme a lui completeranno il cast Conor McGregor, Billy Magnussen (No Time to Die), Daniela Melchior (The Suicide Squad), Gbemisola Ikumelo (A League of Their Own), Lukas Gage (The White Lotus), Hannah Love Lanier (A Black Lady Sketch Show), Travis Van Winkle (You), B.K. Cannon (Why Women Kill), Arturo Castro (Broad City), Dominique Columbus (Ray Donovan), Beau Knapp (Seven Seconds) e Bob Menery.

Road House è diretto da Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith) mentre la sceneggiatura è stata scritta da Anthony Bagarozzi (The Nice Guys) e Charles Mondry. Joel Silver (The Matrix, Die Hard) veste il ruolo di produttore per la Silver Pictures. JJ Hook, mentre Alison Winter e Aaron Auch sono gli executive producer.

Road House la trama del film

Il film segue le vicende di un ex combattente UFC (Gyllenhaal) che accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.

