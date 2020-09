Back to school 2020: i consigli di trucco di Rosalba

In uno dei suoi ultimi video Loretta Grace aka Grace your dash ha deciso di riproporre il trucco che tre annetti fa Rosalba aveva proposto alle sue follower. La celebre giovanissima webstar, di recente diventata anche cantante, ha infatti proposto ormai tre annetti fa il suo make-up tutorial per il Back to school.





Il Back to school 2020, è quasi scontato dirlo, sarà decisamente molto, molto diverso dal solito. E questo vale anche per come ci dovremo presentare in classe di fronte a compagni e professori. Ancora per un po’ di tempo, infatti, saremo obbligati ad indossare la mascherina.

Questo farà sì che, per forza di cose, se vorremmo truccarci ed essere presentabili dovremo focalizzarci praticamente soltanto sugli occhi. Proprio a questo proposito, su Ginger Generation vi avevamo dato in tempi non sospetti una serie di consigli per truccarvi “con la mascherina”.

Ecco il video tutorial del Back to School di Rosalba

Il tutorial di Rosalba per il Back to School è adatto dalla terza media fino ai primi anni delle superiori. Loretta Grace le ha criticato l’assenza del primer, che ha detta sua è un elemento fondamentale.

Tornando al tema occhi, Rosalba parte innanzitutto da un correttore per le occhiaie e dalla applicazione di una bb cream. Una volta terminata la base, Rosalba consiglia di applicare (com’è normale) tanta cipria, per assicurarsi che il trucco possa rimanere sul viso per molte ore.







Il passo successivo è la cura delle sopracciglia e della palpebra mobile. Su quest’ultima, Rosalba sceglie di applicare tre colori dai toni delicati e anche le ciglia finte. Anche nel caso nelle ciglia Loretta si è detta perplessa, considerato che si tratta di un trucco Back to school per giovanissime.

Rosalba applica infine un pochino di lipgloss, uno step superfluo per questo Back to school così tanto particolare e diverso rispetto ai precedenti.

Per vedere il risultato finale su Rosalba e su Loretta, e quindi il confronto fra chi ha una pelle chiara e una pelle scura, date un’occhiata ai loro tutorial! E buon ritono a scuola a tutti!

BACK TO SCHOOL MAKEUP TUTORIAL | Ros4lba

Watch this video on YouTube