Charli D’Amelio esclude che tornerà con Chase Hudson

Nonostante abbiano riparato la loro amicizia dopo una tumultuosa rottura, Charli D’Amelio ha confermato che un riavvicinamento sentimentale non “è previsto” tra lei e il collega Chase Hudson.

Ora, Charli sembra fermamente convinta che la sua relazione con il suo ex non sia altro che amicizia. E in una recente intervista con The Hollywood Fix, sembra aver messo a tacere quelle voci una volta per tutte.

Quando le è stato chiesto se ci fosse qualche possibilità che lei e Chase tornino insieme, ha risposto: “Penso che abbiamo bisogno di essere solo amici”.

Charli D'Amelio Talks Noah Beck, Dixie, Addison Rae, Bryce Hall, Chase Hudson & More At Il Pastaio

Quindi, sembra che la possibilità di qualsiasi storia d’amore tra loro due sia davvero naufragata. Entrambi, per giunta, hanno avuto un momento difficile di recente, con Chase Hudson costretta a chiudere le voci secondo cui avrebbe cercato di togliersi la vita. Mentre la tiktoker ha recentemente reso pubblico il suo disturbo alimentare.

All’inizio del 2020, Charli D’Amelio e Chase ‘Lil Huddy’ Hudson erano la coppia più seguita di TikTok. Con un enorme seguito complessivo di 110,9 milioni di TikTok, i due sembravano anche molto innamorati.

Tuttavia, nonostante una rottura apparentemente amichevole ad aprile, il mondo perfetto che hanno creato è crollato a inizio luglio. I due, infatti, hanno condiviso una furiosa guerra di parole online che è diventata nota come “Dramageddon”.

Come ricorderete, l’animosità tra la coppia è iniziata quando lei lo ha accusato di tradirla con Nessa Barrett. In risposta a queste accuse, Hudson ha quindi proceduto a dichiarare l’infedeltà di varie altre star di TikTok come Griffin Johnson e Jaden Hossler alle rispettive partner.

I due, in seguito, hanno ritirato le loro affermazioni e fatto pace con gli altri influencer coinvolti. E da allora sembra che abbiano preso provvedimenti per ricostruire anche il loro rapporto.