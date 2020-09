Studenti italiani ai nastri di partenza. Il 14 settembre sarà per migliaia e migliaia di ragazzi in giro per l’Italia un primo giorno di scuola davvero molto speciale. Dopo mesi di pandemia, sarà proprio questa la data in cui in molti torneranno finalmente sui banchi, in presenza, a seguire le lezioni. Per tutti voi/loro, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di registrare un messaggio molto speciale!

Ecco il video messaggio di Giuseppe Conte agli studenti italiani

I ragazzi e le ragazze delle scuole di tutta Italia, di ogni ordine e grado, hanno dimostrato una forza di volontà davvero invidiabile. Purtroppo, è stata proprio la scuola uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Contrariamente al resto delle attività, che hanno potuto tornare “alla nornalità” a maggio, il mondo della scuola si è dovuto fermare.

Il 14 settembre sarà dunque una data storica per il nostro paese e un importante banco di prova per il sistema scuola.

Il messaggio di Giuseppe Conte si è dunque rivolto agli studenti, come augurio per il futuro, ma anche a tutto il personale scolastico.

Qui sotto potete recuperare il video.

Come vi abbiamo spiegato qui, il ritorno in classe comporterà per forza di cose tante nuove regole. Rispettandole tutti insieme potremmo contribuire insieme al contenimento del contagio, in attesa dell’arrivo di un vaccino.

Il Ministro Lucia Azzolina, vi ricordiamo, ci ha spiegato proprio di recente quali sono le regole da rispettare, a partire dall’uso della mascherina:

La mascherina è un importante strumento di protezione. Va indossato all’jngresso e all’uscita di scuola e in tutte le situazioni di movimento. Quando siete seduti e c’è il famoso metro di distanza fra voi e gli altri potete abbassarla.

La redazione di Ginger Generation si unisce all’augurio del presidente Giuseppe Conte: un grosso, enorme in bocca al lupo a tutti voi!