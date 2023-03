Babylon: in arrivo tutte le edizioni home video del film

Osannato quanto criticato, Babylon si prepara ad arrivare anche in home video con tante edizioni speciali ricche di contenuti per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti. Il film arriverà in DVD, Blu-Ray e SteelBook 4K Ultra HD + Blu-Ray il 6 Aprile 2023. Le nuove edizioni sono già preordinabili su Fan Factory e sui migliori store online.

Babylon, i contenuti speciali delle edizioni home video

Una tela panoramica chiamata Babylon – Il cast e la troupe di Babylon raccontano l’ispirazione e le motivazioni alla base di questa storia originale e lo sviluppo di questa epica impresa, nata dopo 15 anni di lavoro.

– Il cast e la troupe di Babylon raccontano l’ispirazione e le motivazioni alla base di questa storia originale e lo sviluppo di questa epica impresa, nata dopo 15 anni di lavoro. I costumi di Babylon – Scopri l’importanza dei costumi nello sviluppo dei personaggi del cast, le sfide che sono state affrontate e la minuziosa ricerca che si è svolta per creare più di 7.000 abiti per il film.

– Scopri l’importanza dei costumi nello sviluppo dei personaggi del cast, le sfide che sono state affrontate e la minuziosa ricerca che si è svolta per creare più di 7.000 abiti per il film. La colonna sonora di Babylon – Immergiti nel mondo del genio musicale di Justin Hurwitz per cogliere la maestria della composizione di una colonna sonora leggendaria che ha contribuito a rendere questo film un capolavoro.

Immergiti nel mondo del genio musicale di Justin Hurwitz per cogliere la maestria della composizione di una colonna sonora leggendaria che ha contribuito a rendere questo film un capolavoro. Scene eliminate ed estese

A proposito del film

Già vincitore di un Golden Globe per la Miglior colonna sonora e candidato a tre Premi Oscar, Babylon segue un gruppo di ambiziosi personaggi – la superstar del cinema muto (Brad Pitt), la giovane starlet (Margot Robbie), il dirigente di produzione (Diego Calva), il sensazionale musicista (Jovan Adepo) e l’affascinante e potente performer (Li Jun Li) – che si sforzano di rimanere in cima alla chiassosa scena hollywoodiana degli anni ’20 e mantenere la loro rilevanza in un momento in cui l’industria sta affrontando un grande cambiamento.

