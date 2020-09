Baby 3: che cosa succede nel primo episodio dell’ultima stagione

A lungo attesa dai fan, Baby 3 è disponibile su Netflix con la sua ultima stagione. In questo appuntamento finale le vite dei protagonisti, ormai giunte a un bivio, dovranno prendere in qualche modo una direzione per crescere definitivamente.

LEGGI ANCHE: Baby 2: che cosa succede nel finale di stagione della serie

In Baby 3 torneranno i protagonisti della serie: Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica), oltre a Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Giuseppe Maggio (Fiore), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Massimo Poggio (Arturo), Mehdi Nebbou (Khalid), Max Tortora(Roberto), Thomas Trabacchi (Tommaso), Denise Capezza (Natalia), Sergio Ruggeri (Vittorio) e Filippo Marsili (Carlo). New entry di questa ultima stagione Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

La trama di Baby 3:

La verità affiora e sconvolge il mondo dei nostri protagonisti, costretti a fare i conti con le loro azioni, in una storia fortemente ispirata a un evento della vita reale che ha scosso la coscienza delle persone. L’amicizia tra Chiara e Ludovica è messa in seria discussione. Le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, anche se le reazioni dei genitori saranno diverse. Ci sarà, infatti, chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine.

LEGGI ANCHE: Baby 2: la recensione della seconda stagione della serie Netflix

Il primo episodio di Baby 3:

Dopo che Chiara e Ludo accettano di entrare nell’appartamento che Fiore ha preso in affitto per loro e che Damiano ha scoperto la verità, tutto sembra sempre più pericolosamente in bilico.

A peggiorare la situazione è un raid della polizia. In questa occasione Sofia viene scoperta in compagnia del padre di Brando, personaggio in vista della Roma bene. Le ragazze iniziano ad avere seriamente paura, ma soprattutto Chiara sembra convinta a non voler rinunciare alla sua vita segreta.

Nel frattempo Damiano prende accordi con l’investigatore segreto ingaggiato da suo padre. Deciso a salvare Chiara e Ludo, nonostante la fine della relazione con la prima, riprende i contatti con Fiore per raccogliere prove contro di lui e smascherarlo definitivamente. Ma tutto si rivelerà molto più complicato del previsto.