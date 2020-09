Baby 3: sbarca oggi su Netflix l’ultimo atto della serie

Dopo due stagioni e una scommessa che si è rivelata vincente, arriva oggi su Netflix Baby 3 l’ultima parte della serie. Teen drama a tinte fosche, liberamente ispirato a un fatto di cronaca che sconvolse Roma qualche anno fa, Baby può non aver convinto la critica al 100% ma il pubblico ha decretato il suo successo su tutti i fronti.

Un vero e proprio trampolino di lancio per la produzione (Fabula Pictures) e per il giovane cast, guidato dalle protagoniste Benedetta Porcaroli e Alice Pagani .

Ma cosa dobbiamo aspettarci da Baby 3?

Secondo il produttore Nicola De Angelis i ragazzi saranno chiamati a fare i conti con le loro scelte, nel bene e nel male.

Per me siamo riusciti a dare vita a un prodotto sincero, genuino. Non un semplice teen drama. Va bene anche se abbiamo degli haters: vuol dire che hanno visto la serie e hanno una loro opinione e riguardo.

Non a caso Benedetta Porcaroli pensa che l’importante sia raccontare storie in cui le persone si possano riconoscere.

Ho ricevuto messaggi da tutto il mondo, anche provenienti da paesi culturalmente molto lontani, da parte di persone che si sono riconosciute in certe dinamiche della serie. La Roma di Baby è simile a quella in cui ho vissuto io la mia adolescenza. Un luogo in cui i ragazzi galleggiano senza punti di riferimento e inciampano in circoli viziosi.

Finalmente i personaggi giungono a una loro consapevolezza, in modo diverso. In particolare Ludovica, che sarà l’unica ad allontanarsi definitivamente da Roma. Un sviluppo umano e realistico, come ha fatto notare Alice Pagani.

Mi è piaciuto lavorare su di lei e mi mancherà moltissimo, ora apparterrà al pubblico. Nel corso di queste tre stagioni lei si è evoluta molto, è stato molto difficile interpretarla. Alla fine ci rendiamo conto che ha una grande forza, reagisce e cresce.

Lieto fine?

Benedetta condivide il punto di vista di Alice:

Tutti hanno imparato una lezione e ne subiscono le conseguenze. Hanno più coscienza. Ma cosa più importante: ci sono riusciti da soli, senza l’aiuto degli adulti.

Questa la sinossi ufficiale

La verità affiora e sconvolge il mondo dei nostri protagonisti, costretti a fare i conti con le loro azioni, in una storia fortemente ispirata a un evento della vita reale che ha scosso la coscienza delle persone. L’amicizia tra Chiara e Ludovica è messa in seria discussione. Le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, anche se le reazioni dei genitori saranno diverse. Ci sarà, infatti, chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine.