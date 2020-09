Nuova collaborazione per Suga dei BTS! L’artista dei Bangtan Boys è infatti ospite speciale di Blueberry Eyes, il nuovo adorabile singolo del cantautore Max.

Ecco come Max ha commentato il video musicale del singolo e la sua collaborazione con Suga:

Volevo creare un prodotto dando la sensazione che fosse nato dalla relazione fra Disney e Wes Anderson nel mondo di Colour Vision. La protagonista è Emily, mia moglie, ed è davvero incinta del nostro primo figlio! In questo senso l’arte imita la vita, ed è stato divertente girare il video. Abbiamo studiato e memorizzato tutte le romantiche e splendide parole scritte in koreano da Suga e tutti i mirtilli usati nella vasca da bagno sono stati riutilizzati per dare vita a delle t-shirt in edizione limitata. Questo video è un pezzo del nostro cuore e spero che possa regalare la stessa magia a voi come è stato anche per noi. Grazie a Suga per essere stato così straordinario in questa canzone e soprattutto per essere stato un amico così speciale. Ti voglio bene.

Clicca qui per comprare la canzone!





Qui sotto trovate video ufficiale di Blueberry Eyes di Max feat. Suga!

MAX - Blueberry Eyes (feat. SUGA of BTS) [Official Music Video]

Testo

Traduzione

[Intro] HmmOh, oh woah-oYeah that’s betterLet’s do it [Verse 1: MAX] Damn, you look so goodLaying there wearing nothing but my t-shirtYour body’s a neighborhoodWanna drive my lips all around it [Pre-Chorus: MAX] ‘Cause I’m holding my breathWondering when you’re gonna wake up in my armsHead on my chestMy heart’s beatingI can’t wait to [Chorus: MAX] Kiss you each morningWith strawberry skiesI get so lost inYour blueberry eyesI’m running through my dreamsTo see you in the light‘Cause I get so lost inYour blueberry eyes[Verse 2: SUGA] Ay oh, ay ohA ray of light that cut through my shadowYou who overturned my life that had been dark (Yeah, yeah)I, maybe, am nothingBefore meeting you, I was nobody(Yeah yo!)Ay, I who used to nobodyUmm, my life was just about rushing to get through the dayYeahOur day, Our nights, Our livesU AR e MY light, friends who support each other, each other’s anchor[Chorus: MAX] Kiss you each morningWith strawberry skies (Blueberry skies)I get so lost in (I get so lost)Your blueberry eyes (Blueberry eyes)I’m running through my dreamsTo see you in the light‘Cause I get so lost inYour blueberry eyes [Bridge: MAX] (Oooh) Yeah, yeahYeah, YeahI get so lost in ooh, yeah[Outro: MAX] I’ll Kiss you each morningWith strawberry skies‘Cause I get so lost inYour blueberry eyesI’m running through my dreamsTo see you in the lightI get so lost inYour blueberry eyes

Hmm

oh oh woah.oh

sì così va meglio

facciamolo

cavolo, sei così bella

resti li con addosso nient’altro che la mia t-shirt

il tuo corpo è un quartiere

voglio passarci le mie labbra sopra

perché sto trattenendo il mio respiro

mi chiedo quando ti sveglierai nelle mie braccia

con la testa sul mio pezzo

il mio cuore sta battendo

non posso aspettare

ti bacio tutti i giorni

con cieli di fragola

mi ci perdo

nei tuoi occhi color mirtillo

sto attraversando i miei sogni

per vederti sotto laluce

perché mi ci perdo dentro

nei tuoi occhi color mirtillo

ay oh oh oh

un raggio di luce che attraversa la mia ombra

tu che hai sconvolto la mia vita che è stata così oscura (yeah, yeah)

io, forse, non sono niente

prima di conoscerti, non ero nessuno

yeah no

ay, io che una volta non ero nessuno

umm, mia moglie si impegnava per arrivare a fine giornata

yeah

il nostro giorno, le nostre notte, le nostre vite

tu sei la mia luce, amici che si supportano a vicenda, un’ancora reciproca a cui aggrapparsi



ti bacio tutti i giorni

con cieli di fragola (cieli color mirtillo)

mi ci perdo (mi ci perdo)

nei tuoi occhi color mirtillo (occhi color mirtillo)

sto attraversando i miei sogni

per vederti sotto laluce

perché mi ci perdo dentro

nei tuoi occhi color mirtillo

oh, yeah yeah

yeah yeah

mi ci perdo dentro, yeah

ti bacerò tutte le mattine

con cieli di fragola

mi ci perdo (mi ci perdo)

nei tuoi occhi color mirtillo

sto attraversando i miei sogni

per vederti sotto laluce

mi ci perdo dentro

nei tuoi occhi color mirtillo