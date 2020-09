Baby 3: che cosa è successo nell’episodio finale della serie

A lungo attesa dai fan, Baby 3 è disponibile su Netflix con la sua ultima stagione. In quest’ultimo appuntamento tutti i personaggi sono finalmente chiamati a fare delle scelte e a prendersi le proprie responsabilità. A crescere.

LEGGI ANCHE: Baby 3 che cosa succede nel primo episodio dell’ultima stagione

In Baby 3 torneranno i protagonisti della serie: Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica), oltre a Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Giuseppe Maggio (Fiore), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Massimo Poggio (Arturo), Mehdi Nebbou (Khalid), Max Tortora(Roberto), Thomas Trabacchi (Tommaso), Denise Capezza (Natalia), Sergio Ruggeri (Vittorio) e Filippo Marsili (Carlo). New entry di questa ultima stagione Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

La trama di Baby 3:

La verità affiora e sconvolge il mondo dei nostri protagonisti, costretti a fare i conti con le loro azioni, in una storia fortemente ispirata a un evento della vita reale che ha scosso la coscienza delle persone. L’amicizia tra Chiara e Ludovica è messa in seria discussione. Le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, anche se le reazioni dei genitori saranno diverse. Ci sarà, infatti, chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine.

Il finale di Baby 3

Dopo essere uscita allo scoperto con la sua diretta sui social, Chiara è decisa ad affrontare un processo e a dire tutta la verità. La sua decisione avrà ovviamente delle ripercussioni su tutte le persone che la circondano: da Ludovica, finalmente tornata a Roma dopo la tentata fuga con Fiore, ai suoi genitori che decideranno di divorziare.

Decise a mantenere intatto il loro legame che le ha viste affrontare insieme momenti belli e brutti, le protagoniste vanno insieme ai loro compagni di scuola ai 100 giorni prima del processo. Qui provano a essere libere, come tutte le liceali normali.

Mentre Chiara chiarisce con Damiano, pur non riuscendo a ricucire una relazione con lui, riscopre una bella amicizia con Niccolò. Nel frattempo Ludovica si impegna al massimo per passare gli esami di maturità.

Arrivati al processo i ragazzi sono incastrati dalla linea difensiva di Fiore. Chiara, supportata da Niccolò, decide quindi di convincere Natalia, una delle ragazze di Fiore, a testimoniare contro di lui. Il processo arriva così a una svolta, ma senza lieto fine.

La madre di Ludovica va in carcere e lei, prima di partire per Parigi per studiare fumetto, le porta il risultato dei suoi esami di maturità. Chiara va in casa famiglia, dove Niccolò va a trovarla. Damiano consolida il suo rapporto con Aurora che forse potrebbe diventare qualcosa di più.

Le ragazze, ormai lontane, restano comunque legate l’una all’altra da una forte amicizia e dalla consapevolezza di doversi impegnare per poter rimediare agli errori commessi.