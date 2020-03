Baby 3 sarà l’ultima stagione: chiude definitivamente la serie Netflix

Dopo il lancio della seconda stagione Netflix non aveva esitato ad annunciare anche Baby 3. Tuttavia ora veniamo a sapere che la terza stagione della serie italiana sarà ufficialmente l’ultima. Esatto, Baby chiude i battenti.

A confermarlo è Alice Pagani, interprete di Ludovica, che proprio ieri ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto -- in cui i fan di Baby riconosceranno un certo peluche, che non lascia spazio a troppi dubbi. “Bye, bye Ludo”, scrive l’attrice alludendo che con la fine delle riprese della terza stagione sia finita anche la sua esperienza nei panni del personaggio.

Nonostante il successo di pubblico a Baby è toccata la sorte della stragrande maggioranza delle serie Netflix, ossia non riuscire a resistere alla seconda-terza stagione. Una decisione forse dovuta al fatto che la serie non ha probabilmente raggiunto il successo sperato, soprattutto sul fronte della critica.

Ispirata alla reale vicenda delle baby squillo dei Parioli, Baby segue le storie delle protagoniste Ludovica e Chiara, divise tra vita ordinaria e vita segreta. A fianco a loro tanti personaggi, in un mondo in cui nessuno -- tra giovani e adulti, sembra avere troppa possibilità di redenzione.

Quando uscirà la terza stagione:

Non sappiamo ancora quando sarà rilasciata Baby 3. Considerando che la seconda stagione è stata lanciata lo scorso ottobre possiamo pensare che anche l’ultima rispecchi la cadenza annuale, oppure che arrivi in anticipo sui tempi. Magari in primavera, per permettere poi ai protagonisti di dedicarsi ad altri impegni.

Non ci resta che continuare a seguire le pagine ufficiali di Netflix per saperne di più. Nel frattempo vi lasciamo con il video ufficiale con cui è stata lanciata la terza stagione, nel caso in cui ve lo siate perso.

Guardate il video di lancio:

Baby | Annuncio Stagione 3 | Netflix

Watch this video on YouTube