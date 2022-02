Kanye West accusa Billie Eilish: cosa sta succedendo

Kanye West ha rivolto accuse piuttosto pesanti a Billie Eilish in merito a quanto successo durante un concerto della cantante soltanto pochi giorni fa.

L’artista di Happier than Ever, come vi abbiamo raccontato, aveva smesso di cantare per aiutare una sua fan in difficoltà per via della calca che si era creata.

“Portategli un inalatore. Fino a che non staremo tutti bene non andrò avanti”, aveva esclamato preoccupata Billie.

Ebbene, secondo Kanye queste parole rappresentavano un vero e proprio attacco indiretto rivolto al collega Travis Scott.

Secondo il rapper, l’artista losangelina si stava riferendo a quanto accaduto durante un’esibizione di Travis dello scorso novembre.

In quella tragica circostanza, persero la vita alcune persone proprio a causa della pressante folla e di ciò venne inevitabilmente accusato il compagno di Kylie Jenner.

Kanye West ha dunque riportato su Instagram questa teoria (forse suggerita da qualche tabloid): “Dai Billie, ti vogliamo bene, ma per favore scusati con Travis e con le famiglie delle persone che hanno perso la vita, nessuno voleva che ciò accadesse. Travis non aveva idea di cosa stesse succedendo quando era sul palco ed è rimasto molto ferito da quello che è successo. Travis sarà con me al Coachella ma per esibirmi ho bisogno che prima Billie si scusi”.

Immediata è stata la risposta di Billie Eilish: “Non mai detto nulla su Travis. Stavo solo aiutando una fan”.