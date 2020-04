Charli D’Amelio e Chase Hudson si sono lasciati, è ufficiale

Brutte notizie dal mondo di TikTok: si sono ufficialmente lasciati Charli d’Amelio e Chase Hudson aka Lil Huddy. La notizia è giunta a seguito della più recente IG Stories dei due. Sia Charli d’Amelio sia Chase, infatti, hanno scritto una lettera ai fan spiegando le motivazioni della loro rottura.

Dato che voi tutti avete seguito la nostra relazione fin dal principio, ho pensato fosse necessario dirvi che non stiamo più insieme. Per me è molto duro doverlo dire, ma abbiamo pensato fosse la cosa migliore per entrambi. Siamo ancora amici e per me non cambia nulla! Per Chase provo ancora un immenso affetto e mi auguro per lui soltanto il meglio Sono troppo felice delle cose che gli sono accadute. Mi dispiace di aver dovuto aspettare per dirvelo, ma ho dovuto ragionare sulla cosa. Le rotture sono difficili per tutti. Per questo non vorrei più parlare della cosa.