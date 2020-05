Ariana Grande: non segue Camila Cabello, Taylor Swift e altre celebrità. Cosa succede?

Qualcosa sta succedendo all’account Instagram di Ariana Grande. La cantante ha infatti smesso di seguire alcune celebrità e anche amici come Camila Cabello, Taylor Swift, The Weeknd, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Madison Beer e Lana Del Rey.

I motivi non sono ben noti anche se alcuni fan pensano sia dovuti alla poca attenzione di alcune celebrità al #BlackLiveMatters anche se non spiegherebbe l’unfollow a TayTay visto che la cantante ha apertamente parlato del problema soprattutto contro l’amministrazione di Donald Trump. Resta il mistero anche su Camila visto che le due sono sempre state migliori amiche tanto da chiamarsi wifey (mogliettina) a vicenda. Anche con la famiglia Jenner/Kardashian Ari è sempre stata molto legata e con The Weeknd ha collaborato in passato per il brano Love Me Harder.

Insomma, l’unica con cui possa avere un po’ di angst è Lana, dato che la cantante ha di recente scritto un posto proprio contro la cantante di Thank U Next e altre colleghe (QUI per saperne di più).

All’appello delle persone seguite manca anche la sua amica Njomza con la quale Ari ha collaborato per un brano non ancora rilasciato e che ha contribuito a scrivere le sue hit 7 Rings e Thank U Next. Il tutto appare molto strano, tanto che i fan hanno pensato a un possibile hackeraggio o a un bug di Instagram.

All’appello resistono Justin Bieber e Demi Lovato. Non è chiaro quindi quale sia stato il motivo di questo unfollow di massa.