Addison Rae: chi è la titkoker, le curiosità sul membro dI Hype House

Addison Rae è, insieme a Charli d’Amelio, una delle tiktoker attualmente più amate e seguite negli Stati Uniti e nel mondo. La giovane webstar, che insieme a molti altri fa parte della Hype House, si è fatta conoscere per i suoi video super divertenti e creativi e per un indubbio fascino che ha già conquistato moltissimi fan.

Chi è Addison Rae della Hype House: la sua biografia e tutte le curiosità su di lei

Addison, che ad oggi vanta oltre 3 milioni di follower su TiktoK e oltre 12 milioni su Instagram, è nata il 6 ottobre 2000 a Lafayett, in Louisiana. Il suo nome completo è Addison Rae Easterling.

ll successo social di Addison è stato per molti versi incredibile ma soprattutto immediato. Il suo primo video su TikKok risale infatti al 2019. Come spesso accade nel caso di star del web di questa portata, anche i familiari di Addison sono diventati ormai molto celebri.

I genitori della tiktoker si chiamano Monty e Sherri Easterling e appaiono spesso nei suoi video. La madre, in particolare, è seguitissima e vanta ad oggi oltre 200 mila follower soltanto su TikTok.

Addison Rae, come possiamo intuire anche dal suo fisico invidiabile, è sempre stata una grande sportiva. Di lei sappiamo infatti che in passato è stata per tanti anni una cheerleader e che ha praticato softball e ginnastica. Ma non è finita qui! Addison è infatti anche una ballerina molto talentuosa. La tiktoker è infatti stata un membro della prestigiosa Shreveport Dance Academy per diverso tempo, un’accademia dove ha perfezionato le sue doti nella danza contemporanea.

La tiktoker, infine, lavora anche come modella. La giovane ha infatti firmato un prestigioso contratto con l’agenzia Michael Turney Agency.

Quanto guadagna Addison Rae? Ecco qualche dato

Il sito Dreshare ha di recente svolto uno studio per quantificare i guadagni di Addison nel solo 2009. E sono cifre davvero impressionanti! Alla luce del suo notevole seguito sui social, grazie alle sponsorizzazioni e le collaborazioni con vari brand, Addison Rae avrebbe guadagnato soltanto nel 2019 circa 500.000 dollari!