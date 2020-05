Le voci sulla separazione delle due star di TikTok, le sorelle Charli e Dixie D’Amelio, dalla Hype House è stata confermata. Un rappresentante delle due ragazze spiega anche perché hanno scelto di lasciare il collettivo di Los Angeles.

Dopo l’inizio del dramma tra i co-fondatori di Hype House, Daisy Keech e Thomas Petrou, molti fan nutrono preoccupazioni per il futuro del gruppo che crea contenuti così tanto apprezzati sulla famosa piattaforma.

La star di TikTok Daisy ha anche spiegato che lei, insieme ad altre star del gruppo, non aveva accesso a nessuno dei canali di social media del team e che si sentiva manipolata dal manager, interessato al suo pubblico di oltre 3 milioni di follower.

Daisy annunciò che avrebbe lasciato l’Hype House non molto tempo dopo, a causa della gestione degli affari. La sua mossa ha suscitato voci su quale dei suoi colleghi, star di TikTok, potesse essere il prossimo a lasciare il collettivo.

Non ci volle molto perché i fan indicassero proprio le due delle creatrici di contenuti più famosi della piattaforma, Charli e Dixie D’Amelio. Le ragazze, in effetti, erano apparse in sempre meno contenuti con i loro ex compagni dopo il dramma ormai reso di dominio pubblico.

Dopo che la coppia è stata assente nell’ultimo servizio fotografico della squadra, inoltre, un rappresentante delle sorelle ha rivelato che avevano già effettivamente lasciato l’Hype House.

“Quando il gruppo iniziò a diventare sempre più un business, Charli e Dixie presero le distanze da quello scopo”, rivelando perché le sorelle D’Amelio si erano allontanate dal collettivo.

Questo è successo non molto tempo dopo che Charli D’Amelio si è guadagnata il titolo di creatore più popolare su TikTok. Il traguardo le ha permesso di superare Loren Gray e diventare la prima stella a raggiungere i 50 milioni di follower.