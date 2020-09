iPhone 12: quando esce? Ecco perché si parla del 12 ottobre

Non dovrebbe mancare molto all’uscita dell’iPhone 12. Secondo alcune voci di corridoio, la meraviglia tecnologica sarà immessa in commercio il 12 ottobre, ma ne siamo sicuri? A darci qualche suggerimento sulla data è stato il CFO di Apple, Luca Maestri. Nel corso di un appuntamento che Apple tiene alla fine di ogni trimestre, ovvero, l’incontro con gli investitori, il direttore finanziario ha dichiarato: “Se l’anno scorso abbiamo inziato a vendere gli iphone a fine settembre, questa volta prevediamo di farlo poche settimane dopo”. Il leaker Jon Prosser sembra essere d’accordo con tali affermazioni. Del resto, in passato, diverse indiscrezioni da lui proposte si sono rivelate veritiere alla fine.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.

I’ll tweet early that morning to update you if it changes.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 6, 2020