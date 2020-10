iPhone 12: sarà venduto senza caricatore e auricolari. Perché?

La Apple ha reso noto il tanto atteso iPhone 12. Peculiarità del dispositivo è in fatto che non sarà dotato di caricatore e auricolari. Una novità? Non proprio se pensiamo che una mossa simile da parte dell’azienda di Cupertino era stato l’Apple Watch Series 6. Con tale congegno, per la prima volta la Apple avrebbe messo in vendita un dispositivo non dotato di alimentatore a muro. Il motivo di tale cambiamento lo spiega un recente articolo di Mashable Italia: trattasi di sostenibilità ambientale. Del resto, eliminare tali accessori signifca una produzione minoritaria e, di conseguenza, un peso minore sull’ambiente rispetto a quanto si è fatto fino a oggi. Quindi gli utenti utilizzeranno adattatori già in possesso, ovvero, quelli che prevedono un ingresso USB.

Clicca qui per acquistare degli auricolari a basso prezzo!

IPHONE 12: VIA ALCUNI ACCESSORI

Clicca qui per comprare un caricatore a muro!

La conferma della nuova linea da parte della Apple è ufficialmente giunta con la presentazione dei nuovi dispositivi iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Questi prodotti saranno privi tando del caricabatterie quanto degli auricolari con connettore Lightning. Una vita breve, durata solo alcuni anni dopo l’abbandono del più classico jack di 3,5 mm.

Numerama informa come in Francia, l’azienda di Cupertino sia stata costretta a vendere gli auricolari assieme agli smartphone, per una legge del 2010. Il motivo dell’abbandono era di tipo sanitario. Infatti, le cuffie creerebbero un’esposizione meno diretta nel corso delle chiamate. Un dispositivo quindi più sicuro per la salute degli utenti.

APPLE RISPARMIA E RISPETTA LA NATURA

Sicuramente, il fatto che non saranno inclusi alcuni accessori farà sì che la Apple possa risparmiare. Un risparmio di cui beneficeranno anche gli utenti seppur in forma più marginale. La creazione di auricolari e caricabatterie, oltre allo smartphone di base, era una produzione in più che vedeva la richiesta non indifferente di ulteriore denaro. Non dimentichiamoci che più si crea, più si inquina, in quanto si producono rifiuti. Insomma, dopo una lunga attesa per i nuovi modelli, la vera novità apportata dall’iPhone 12 è stata proprio l’assenza di di caricabatterie e EarPords.

Voi acquisterete l’iPhone 12?