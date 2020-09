Justin Bieber parla di Dynamite dei BTS: ecco il suo commento (VIDEO!)

Ormai è ufficiale, anche Justin Bieber è diventato un membro della BTS Army! L’artista canadese, in un voiceover concessa a E! News, si è detto entusiasta di Dynamite e ne ha raccontato l’incredibile successo!

Come saprete, Dynamite è il primo singolo interamente in inglese dei Bangtan. Il brano, scatenato e frizzante, ha conquistato il mondo intero, infrangendo qualunque record, soprattutto su Youtube. Ad oggi, giusto per dire, è il video musicale con il maggior numero di commenti sulla piattaforma. Non solo, la clip è quella più vista in sole 24 ore nella storia di Youtube.

Justin Bieber ha inviato questo lungo messaggio vocale a E! News raccontando lo straordinario percorso dei BTS verso l’Olimpo degli artisti internazionali. L’artista canadese si è quindi focalizzato su Dynamite, spiegando perchè il pezzo è ad oggi uno dei più interessanti in circolazione.

Justin Bieber ha anche raccontato l’importanza di un pezzo di un artista coreano nella Billboard Chart. Il cantante ha inoltre ricordato come i BTS, dopo questo brano interamente in inglese, si focalizzeranno in ogni caso su nuovi pezzi in lingua coreana. Questo perché, ovviamente, la band non vuole dare l’impressione di aver dimenticato le proprie origini.

Qui sotto il video del voiceover di Justin Bieber dedicato ai BTS!

“Justin Bieber explains why BTS’ Dynamite is such a Big Deal” – E! News@BTS_twt pic.twitter.com/YmfuzAfZiO — Ria⁷🍓ᴬᴰ² || SLOW ||⚪ (@__gaciria) September 7, 2020

Dynamite dei BTS: nuovi traguardi nella Billboard Chart!

Nel frattempo, i BTS si sono portati a casa un altro importante risultato. Forse anche grazie all’endorsement di Justin Bieber, la loro Dynamite è per la seconda settimana di fila in vetta alla Billboard Chart USA dei singoli. Si tratta questa della prima volta in assoluto che un gruppo sudcoreano riesce a raggiungere questo obiettivo!