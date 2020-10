Apple Event 13 ottobre: come seguire l’evento in streaming

È stato ufficializzato un nuovo Apple Event per il prossimo 13 ottobre. Molto probabilmente, nel corso del nuovo appuntamento sarà mostrato, una volta per tutte, l’attesissimo iPhone 12. In effetti, questa sarà una buona occasione per l’azienda di Cupertino per presentare i nuovi modelli smartphone, che dovrebbero essere quattro in tutto. Il nuovo Apple Event è accompagnato dalla seguente didascalia: “Hi, speed”, ossia: “Ciao, velocità”, ma che può essere tradotto anche come: “Alta velocità”. Una possibile citazione alla nuova connettività posseduta dagli iPhone 12. Da quello che al momento sappiamo, il nuovo modello sarà caratterizzato dal 5G e dal chip A14.

APPL EVENT: POTREMMO SAPERE QUALCOSA IN PIÙ SUGLI AIRTAGS

Nel corso dell’evento che si svolgerà a Cupertino sul palco dello Steve Jobs Theather potrebbero essere svelati anche gli AirTags. Di cosa stiamo parlando? Ebbene, come informa Repubblica, per AirTags si intendono clip connesse che possono essere attaccate (o agganciate) su vari oggetti al fine di tenerne sempre traccia. Gli AirTags, per come sono stati ideati, non dovrebbero avere limiti di distanza. Questo ostacolo è stato brillantemente superato grazie al network Ultra wide band. Essi hanno, infatti, la capacità di generare una rete internazionale tra i vari device. Insomma, una rete che collega senza alcun limite, più dispositivi.

COME SEGUIRE L’EVENTO IN STREAMING

L’appuntamento col nuovo Apple Event sarà online, proprio come quello proposto lo scorso 15 settembre. Sarà trasmesso in streaming direttamente dall’Apple Park. La trasmissione avverrà sul sito ufficiale di Apple intorno alle 19:00 (ora italiana). Potrete seguire tranquillamente l’evento da PC (su qualsiasi browser) oppure su dispositivi come smartphone o ipad. L’evento dovrebbe durare tra i 60 e i 90 minuti e sarà proposto, come di norma, anche sul canale ufficiale Youtube di Apple. Qui di seguito vi abbiamo già preparato il player ufficiale, in maniera da poter seguire l’intero evento direttamente dal nostro portale. Appuntamento al 13 ottobre. In attesa di vedere se l’iPhone 12 sarà realmente presentato nel corso dell’Apple Event, noi non possiamo fare altro che augurarvi buona visione!

Apple Event — October 13

Apple Event, un appuntamento imperdibile per gli amanti della tecnologia. E voi lo seguirete?