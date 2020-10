iPhone 12: prezzo, scheda tecnica e data di uscita

L’uscita di iPhone 12 è ormai imminente e l’hype è cresciuto al massimo dopo l’annuncio ufficiale durante l’Apple Event in cui è stato presentato il prodotto.

Molti sono gli interrogativi di tipo squisitamente tecnico su tale device: la fotocamera, il design squadrato e il 5G. Insomma, c’erano tanti rumors e nessuna certezza su questo cellulare che, pur non essendo stato ancora lanciato, sembra già essere entrato nella leggenda. In questo articolo cercheremo di darvi quante più informazioni possibili.

QUATTRO MODELLI DIFFERENTI IN ARRIVO?

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Max

iPhone 12 Pro Max

IPHONE 12: COSA DOBBIAMO ASPETTARCI?

iPhone 12, come già anticipato dai rumors, è dotato della nuova connessione 5G, che «permette una velocità di 4.0 Gbps in download e di 200 Mbps in upload», in condizioni ideali. Tim Cook ha svelato i nuovi dispositivi dal palco dello Steve Jobs Theatre, davanti a una platea deserta: «Oggi è l’inizio di una nuova era per l’iPhone». L’estetica degli smartphone abbandona gli angoli smussati e torna a quelli squadrati, che non si vedevano sui cellulari di Cupertino dai tempi dell’iPhone 5.

Il cellulare cambia quindi forma e colori (cinque). E display, con il Super Retina XDR su tutti i modelli. C’è anche una nuova tecnologia per irrobustire il display, lo Scudo ceramico (Ceramic shield), che Apple dichiara essere quattro volte più resistente alle cadute. Inoltre ha una doppia fotocamera da 12 Mp.

Come anticipato, arrivano anche iPhone 12 Mini, da 5,4 pollici, presentato come il più piccolo smartphone 5G al mondo. Sostanzialmente si tratta di una versione ridotta di iPhone 12, di cui eredita tutte le principali caratteristiche.

Poi ci sarà anche iPhone 12 Pro (con display da 6,1 pollici), quest’ultimo anche in versione Pro Max (da 6,7 pollici). Il Pro, che ha 3 fotocamere, è anche dotato di un software per modificare video in Dolby Vision, formato Hdr estremamente definito e brillante, usato anche dal cinema.

Una novità che non ci piace per niente: Apple ha deciso di rimuovere caricatore e cuffiette dalle confezioni della nuova versione per renderle più leggere e rispettose dell’ambiente. Andranno quindi comprate a parte?!

PREZZO E PERIODO DI USCITA

Da quello che è stato annunciato durante il keynote, iPhone 12 e 12 Mini, saranno disponibili in Italia nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB (colori blu, verde, nero, bianco e product red) da €939 e da €839. Pro e Pro Max saranno disponibili con 128, 256 e 512gb di memoria a partire da €1189/1289, rispettivamente.

Preordini di iPhone12 e 12 Pro dal 16 ottobre ore 14, nei negozi dal 23. Preordini di 12 Mini e Max Pro dal 6 novembre, negozi dal 13