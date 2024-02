Bridgerton 3: nuova scena inedita di Colin e Penelope

Nella giornata dell’amore Netflix ha scelto di realizzare un evento interamente dedicato a Bridgerton 3 al termine del quale è stata mostrata una scena inedita di Colin e Penelope. Niente trailer purtroppo, per quello dovremo ancora attendere. Ecco tutto quello che la nuova scena ci rivela.

Bridgerton 3: uno nuovo sguardo ai protagonisti

Per celebrare la terza stagione di Bridgerton, Netflix e Shondaland hanno ospitato un evento per i fan ricco di rivelazioni sui prossimi episodi, che saranno disponibili in due parti, la prima metà il 16 maggio 2024, la seconda il 13 giugno 2024. Il panel ha coinvolto la produttrice esecutiva, Shonda Rhimes, la showrunner della terza stagione, Jess Brownell, l’autrice dei romanzi originali di Bridgerton, Julia Quinn, e i seguenti membri del cast: Nicola Coughlan, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Claudia Jessie, Luke Thompson e Martins Imhangbe. Durante il panel sono stati svelati i titoli degli episodi, le foto esclusive dei personaggi, la conferma degli adattamenti dal libro agli episodi, un annuncio a sorpresa del matrimonio tra due fan e un’anteprima esclusiva della terza stagione.

Il panel è iniziato con una conversazione tra Shonda Rhimes e Jess Brownell su ciò che i fan possono aspettarsi da questa stagione, insieme ad un approfondimento dell’autrice Julia Quinn sul processo di adattamento del materiale originale. È stato confermato che nella terza stagione sarà incluso il momento preferito dai fan nel romanzo Un uomo da conquistare, in cui Penelope Featherington (Nicola Coughlan) avvolge la mano di Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo che lui si è tagliato accidentalmente. Jess Brownell ha poi svelato i titoli degli episodi che anticipano l’arco narrativo della stagione, che sono disponibili in lingua originale.

Successivamente, Rhimes, Brownell e Quinn sono state raggiunte dal cast per anticipare gli archi narrativi dei personaggi in questa stagione e introdurre un nuovo corteggiatore di Penelope: Lord Debling (Sam Phillips). I fan hanno inoltre potuto vedere foto esclusive dei loro personaggi preferiti, tra cui Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Benedict Bridgerton (Luke Thompson), la Regina Carlotta (Golda Rosheuvel), Lady Danbury (Adjoa Andoh), Cressida Cowper (Jessica Madsen), Will Mondrich (Martins Imhangbe), Alice Mondrich (Emma Naomi) e le sorelle Prudence Featherington (Bessie Carter) e Philippa Featherington (Harriet Cains).

Adjoa Andoh e Golda Rosheuvel hanno poi rivelato che Netflix celebrerà l’amore premiando una coppia di super fan con un matrimonio a tema Bridgerton, consolidando ulteriormente il legame tra la serie e la sua devota fanbase.

Potrebbe interessarvi anche: