In Bridgerton 3 Anthony e Kate saranno ciò nella seconda stagione ci è stato negato

Bridgerton 3, la coppia formata da Anthony e Kate ci racconterà ciò nella seconda stagione ci è stato negato. E con questo ci riferiamo a ciò che non abbiamo visto di Daphne e Simon. Ecco tutto quello che sappiamo sulla coppia che ha infiammato i cuori dei fan di Bridgerton nel 2022.

Bridgerton 3: Anthony e Kate

Sappiamo molto bene che la terza stagione di Bridgerton avrà come protagonisti Penelope e Colin ma non per questo trascurerà la coppia protagonista della scorsa stagione.

Infatti è stato dichiarato che Anthony e Kate avranno il loro spazio alla interno dei nuovi capitoli. All’interno della tera stagione della serie Netflix vedremo, quindi, quello che purtroppo non abbiamo visto di Daphne e Simon, perchè a causa dell’addio dell’attore alla serie la coppia è stata per forza rilegata ad un ruolo terziario. Infatti in questa terza stagione non ci sarà nemmeno Phoebe Dynevor, che si è dedicata ad altro ma non esclude di tornare come gusta star all’interno della serie.

In sostanza Kate e Anthony saranno quello che purtroppo Daphne e Simon non sono mai potuti essere: la coppia che guiderà la trama della serie e della famiglia Bridgerton,

Ma quindi cosa vedremo di loro nella terza stagione? Vedremo Anthony e Kate nel ruolo di visconte e viscontessa Bridgerton che guideranno la famiglia e la casa. Kate sarà alle prese con una posizione del tutto nuova, spetterà a lei presentare alla società le sorelle di Anthony ed al tempo stesso garantirgli un futuro. Sicuramete si parlerà anche di figli dato che nei romanzi ne hanno 4 e almeno uno lo vedremo entro fine serie. Anthony farà, dal canto suo, da spalla e consigliere ai suoi fratelli.

La sinossi dei Bridgerton 3

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Quando debutterà la serie?

Gli otto episodi della terza stagione della serie saranno rilasciati in due parti, la prima metà il 16 maggio 2024, la seconda approderà il 13 giugno 2024 su Netflix.

