Perché il Duca di Hastings non c’è in Bridgerton 2

Molti dei fan saranno rimasi delusi di vedere che il Duca di Hastings non è per nulla presente in Bridgerton 2. La serie Netflix è tornata oggi, 25 Marzo, su Netflix e questa volta a ricercare l’amore è il fratello maggiore di Daphne, Lord Antony Bridgerton.

La decisione è stata presa dall’attore Rege Jean Page, che considerava conclusa la storia del Duca. Nella prima puntata della seconda stagione vediamo apparire il personaggio di Phoebe Dynevor, che in questa stagione è solo una guest star, e ci comunica che per partecipare all’apertura della stagione ha dovuto lasciare a casa marito e figlio. Daphne e Simon quindi sono ancora sposati, ma abitano lontani dalla famiglia.

Ma perché il Duca non c’è più in Bridgerton 2?

Dopo diversi rumor online, dopo la conclusione della prima stagione Netflix e Shondaland avevano diffuso il gossip ufficiale tramite un annuncio della Gossip girl della Londra vittoriana, Lady Whistledown.

Cari lettori, tutti gli occhi hanno iniziato ad essere puntati su Lord Anthony e sulla ricerca di una viscontessa, leggiamo nel post. Noi dobbiamo dire addio a Rege Jean Page che ha trionfalmente interpretato il Duca di Hastings. Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo ma sarà sempre parte della famiglia di Bridgerton. Daphne continuerà a essere una moglie e sorella devota. Aiuterà il fratello a navigare nella prossima stagione che sarà più densa di intrighi e romanticismo di quanto i lettori potranno sopportare.

“L’arco temporale del mio personaggio è durato una stagione”, ha raccontato Rege Jean Page a Variety. “Abbiamo avuto modo di dargli uno inizio, uno sviluppo e una fine nell’arco di un anno. Penso sia una scelta interessante perchè in un certo senso rende la serie quasi conclusiva almeno per questo capitolo. Mi sono presentato, ho dato il mio contributo e poi la famiglia continuerà la sua storia. Il pubblico ha conosciuto la storia completa di Simon e Daphne e in qualche modo ciò ha dato loro modo di rassicurarsi sul loro finale”.

Anche la creatrice della serie, la leggendaria Shonda Rhimes, ha commentato l’uscita di scena di Rege Jean Page: “Giustamente, lui ci ha detto, “Ho firmato per una storia d’amore, una storyline autoconclusiva. Va bene così!” ha spiegato la produttrice, “Non lo biasimo per questo. Penso che sia stato molto intelligente per questa scelta. Penso sia intelligente lasciare la perfezione perfetta com’è“.