Amici 21: per un provvedimento i ragazzi non potranno più usare il computer

Nella scuola di Amici, subito dopo l’inizio della fase serale è subentrato un nuovo, ennesimo, provvedimento disciplinare.

Questa volta, però, si tratta di una punizione molto dura. I ragazzi non potranno più usare il loro pc, nemmeno per prepararsi per le esibizioni.

Ecco il nuovo provvedimento ad Amici 21

“A causa di un provvedimento disciplinare ai ragazzi è stato concesso l’uso di internet solo per motivi di studio e l’attività social solo in orari stabiliti. Ma Sissi e Alex continuano ad usarlo per motivi personali e fuori orario. Il provvedimento coinvolgerà tutti. Speriamo che estendendolo eviteremo che succeda ancora“, ha dichiarato ieri la produzione che ha colto in flagrante Sissi e Alex.

Per un tempo non definito, dunque, non sarà più permesso l’utilizzo dei computer a nessuno di loro. E questo non solo a scopo ricreativo ma anche per lo studio.

I ragazzi di Amici, quindi, non potranno usufruire del materiale sul pc per preparare le prossime esibizioni.

Le preoccupazioni dei ragazzi per il serale

LDA, ad esempio, non potrà sfruttare le barre che ha già scritto per le cover. Mentre Luigi, Dario e Carola non potranno esercitarsi con note, basi e video che avevano salvato in precedenza sul computer. Si tratta di una forte limitazione che sta facendo preoccupare i ragazzi.

Dopo l’arrivo di questo provvedimento gli allievi discutono tra loro e consegnano i pc alla produzione. Non mancano esternazioni di forte dissenso per quanto accaduto, rivolti soprattutto contro Sissi e Alex. Questi ultimi hanno guardato i daytime e utilizzato i social fuori dall’orario consentito.

La cantante ha provato a discolparsi affermando che si è trattato di un singolo episodio, mentre Alex ha sottolineato di aver interagito in chat con una sola persona.

La reazione più forte è arrivata da Nunzio che solo pochi giorni fa è stato accusato da Alex per aver risposto ad una mail.

Il ballerino non ha condannato a sua volta il cantante ma ha rimarcato quello che ritiene un atto d’incoerenza.