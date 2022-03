Amici 21: LDA e Calma contro Rudy Zerbi per un’assegnazione

La seconda puntata del Serale di Amici è sempre più vicina e Calma e LDA nel daytime di oggi contestano l’assegnazione de La paranza.

I due ragazzi non sono affatto contenti all’idea di cantare il brano di Daniele Silvestri assegnato dal prof Rudy Zerbi.

Anche se non vorrebbero mancare di rispetto al cantautore, ritengono infatti che sia una perdita di tempo, affermando di vergognarsi ad eseguire una canzone che non li rispecchia e che li fa sentire ridicoli.

Il prof Zerbi è deluso dall’atteggiamento e dalle parole di LDA e Calma così li convoca in sala prove. Una volta lì, apre gli occhi ai due ragazzi rivelando il significato della canzone che fino questo momento ignoravano.

Il pezzo, solo apparentemente frivolo, parla infatti con sottile ironia di argomenti importanti come la piaga della criminalità organizzata in Italia.

Le parole di Rudy Zerbi contro i due cantanti

“Chi si deve vergognare siete voi, ma non di cantare un pezzo del genere, ma dell’ignoranza con cui lo avete affrontato, della supponenza con la quale avete parlato di cose che non sapete neanche cosa siano, con la strafottenza a cui vi rivolgete a un artista come Daniele Silvestri. Voi sapete di cosa parla La Paranza? No perché siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti e fate una figura terribile. Davanti a una cosa del genere io mi vergognerei. Non sapete mettervi in gioco, non sapete da dove nasce una canzone, non sapete chi sia Daniele Silvestri“, tuona Rudy Zerbi.

“Entrambi imparate prima di giudicare come stanno le cose. Seconda cosa cercate di essere più umili e terzo mettetevi alla prova. Siete tanto bravi quando dovete parlare ma quando dovete cantare molto meno. Non avete niente di più degli altri. Per cortesia impegnatevi e portate a casa le canzoni che vi sono state assegnate. Crescete e documentatevi prima di parlare”, conclude il prof rivolgendosi a LDA e Calma.